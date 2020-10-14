Реновация микрорайона около Макаровского моста обойдется в 5,5 млрд

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на реновацию 22 жилых домов и территории возле Макаровского моста выделят 5,5 миллиардов рублей. Речь идет о территории в границах улицы Челюскинцев – переулка Северного – улиц Шевелева – Папанина – Юмашева – русла реки Исеть – набережной Рабочей молодежи.Как предлагают разработчики проекта планировки, здесь можно сделать комплексную жилую застройку зданиями от трех до 49 этажей, построить объекты соцсферы и обустроить набережную реки Исеть. Также на территории планируется строительство школы на 1100 мест и четырех встроенных детских сада на 150 детей. Перед реализацией данного проекта «Брусника.Екатеринбург» будет проводить реновацию 22 зданий за 5,5 миллиарда рублей.Помимо этого, разработчики предлагают создать амфитеатр за Макаровским мостом, зоны отдыха и с игровым площадками и зеленые спортивные «островки».