В Свердловской области средняя зарплата выросла на 5,8%

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе она составила 41,2 тысячи рублей.В августе показатель годового роста средней зарплаты оказался выше уровня инфляции, а также стал самым высоким за последние несколько месяцев. Так, в апреле он составил 1,1%, в мае – 5,5%, %, в июне — 2,4%, в июле — 2,7%. При этом по сравнению с маем свердловчане стали получать меньше – тогда они зарабатывали по 44 тысячи рублей, в июне – по 43,9 тысячи рублей, а в июле – по 41,6 тысячи рублей.Больше всего в регионе зарабатывают финансисты, страховщики, ученые и специалисты в области информации и связи.