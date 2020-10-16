На Урале сократили финансирование на строительство школы в рамках ГЧП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском изменили проект школы, которую построят по модели государственно-частного партнерства. Об этом заявил директор группы компаний Brozex и депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Брозовский на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.Согласно измененному проекту, школа будет рассчитана только на 825 учащихся, вместо запланированных изначально 1250. В связи с этим стоимость строительства снизится с 1,2 миллиарда рублей до 750 миллионов рублей. Директор компаний пояснил, что эксплуатация такой школы обойдется значительно дешевле.Добавим, в июне стало известно о том, что в столице Урала также планируют построить школу в рамках ГЧП.