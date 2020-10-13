В Свердловской области власти и энергетики могут сорвать поручение президента по обеспечению россиян надёжным интернетом

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Под Нижним Тагилом власти из-за финансовых «хотелок» бизнесменов рискуют сорвать поручение президента РФ Владимира Путина, который ранее потребовал обеспечить россиян доступом к скоростному интернету «практически стопроцентно во всей стране».По словам президента, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и россиян, дав последним широкие возможности для образования и творчества, реализации социальных и культурных проектов, а также просто общения. В отдельных муниципалитетах Свердловской области, между тем, делается все для того, чтобы операторы связи уходили из небольших населенных пунктов.Так, жители Горноуральского городского округа вскоре могут остаться без доступа к всемирной паутине из-за судебных разбирательств между владельцами линий электропередач АО «Облкоммунэнерго» (муниципальные сети были переданы компании по договору аренды в апреле 2015 года) и местного оператора ООО «Дельта Телеком», сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.АО «Облкоммунэнерго» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании с ООО «Дельта Телеком» более 440 тысяч рублей в качестве неосновательного обогащения за пользование 68-ю опорами линий связи в селе Покровское в период с июня 2018 по октябрь 2019 года. Первая, апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили требования ресурсников.Согласно материалам дела, по мнению ООО «Дельта Телеком», договор с АО «Облкоммунэнерго» на размещение ВОЛС в июне 2018 года был расторгнут соглашением сторон. Энергетики, выехав на место, составили акты освидетельствования, выявив ВОЛС на опорах. Каким образом они установили, что это имущество ООО «Дельта Телеком» неизвестно, поскольку кабели даже не были промаркированы.Кроме этого, как считают в ООО «Дельта Телеком», заявленный размер неосновательного обогащения является необоснованным и завышенным, а тариф на размещение в три раза превышает рыночную стоимость использования имущества. Так, стоимость технологического обслуживания одной опоры в год АО «Облкоммунэнерго» в 2019 году оценило в 4788 рублей (в том числе НДС 18%), что более чем в 7 раз превышает расценки прошлых лет. При этом у другого владельца опор, МРСК, стоимость на данную услугу кратно ниже.В компании готовы оплачивать размещение ВОЛС на опорах, отмечая, что согласно закону, собственник или иной владелец имущества вправе требовать от организации связи соразмерную плату за пользование этим имуществом, но именно соразмерную, тогда как расценки АО «Облкоммунэнерго» грозят риском стагнации развития интернета в селах. В настоящее время в селе Покровское услуги по предоставлению доступа в интернет, кроме ООО «Дельта Телеком» оказывает еще один оператор связи, с которого также предпринимаются попытки взыскать средства за аренду опор по установленным «Облкоммунэнерго» тарифам. В случае их ухода из населенного пункта сельчане останутся без интернета.Напомним, что ранее операторы связи заявили о попытках АО «Облкоммунэнерго» навязать свои расценки в Нижнем Тагиле, а в случае несогласия подписать договор, энергетики грозили демонтировать ВОЛС, что грозит отключением связи во втором по численности городе Свердловской области.