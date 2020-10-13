Валерий Пиличев стал директором Свердловского фонда поддержки предпринимательства

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Валерия Пиличева назначили директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Ранее он занимал должность заместителя директора.Как рассказали в пресс-службе СОФПП, Валерий Пиличев назначен директором решение Наблюдательного совета СОФПП во вторник, 13 октября.В систему поддержки предпринимательства Пиличев пришел еще в 2013 году. За это время он провел цифровизацию инструментов фонда, внедрил клиентоориентированный подход и начал курировать проект Business-Data по повышению уровня жизни в небольших городах.