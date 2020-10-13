Валерий Пиличев стал директором Свердловского фонда поддержки предпринимательства

10.52 Среда, 14 октября 2020
Экономика
Фото: midural.ru
Валерия Пиличева назначили директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Ранее он занимал должность заместителя директора.

Как рассказали в пресс-службе СОФПП, Валерий Пиличев назначен директором решение Наблюдательного совета СОФПП во вторник, 13 октября.

В систему поддержки предпринимательства Пиличев пришел еще в 2013 году. За это время он провел цифровизацию инструментов фонда, внедрил клиентоориентированный подход и начал курировать проект Business-Data по повышению уровня жизни в небольших городах.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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