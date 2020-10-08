В рейтинг самых богатых тиктокеров вошли братья из Екатеринбурга
Экономика
Фото: соцсети
В рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров журнала Forbes попали два жителя Екатеринбурга – близнецы Артем и Кирилл Верзаковы. Все участники были из России и стран СНГ.
23-летним выпускникам УрГЭУ популярность принесли несколько смешных видео, выложенных в TikTok. Только в первый день они обрели 8000 подписчиков, а за месяц братья заработали 70 000 рублей. Вместе с популярностью также пришли рекламодатели.
Артем и Кирилл всерьез занялись блогом. Теперь у них также раскручиваются известные исполнители: Григорий Лепс, Юлианна Караулова, группа «Хлеб» и многие другие. На данный момент у канала братьев Верзаковых почти семь миллионов подписчиков. Их годовой доход составляет 2,56 миллиона рублей.
23-летним выпускникам УрГЭУ популярность принесли несколько смешных видео, выложенных в TikTok. Только в первый день они обрели 8000 подписчиков, а за месяц братья заработали 70 000 рублей. Вместе с популярностью также пришли рекламодатели.
Артем и Кирилл всерьез занялись блогом. Теперь у них также раскручиваются известные исполнители: Григорий Лепс, Юлианна Караулова, группа «Хлеб» и многие другие. На данный момент у канала братьев Верзаковых почти семь миллионов подписчиков. Их годовой доход составляет 2,56 миллиона рублей.
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