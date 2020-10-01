Свыше 2,9 млн рублей выплатили работникам екатеринбургской фирмы после вмешательства прокуратуры

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге компания погасила задолженность по зарплате перед работниками в размере 2,9 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Речь идет об АО «Робитекс». С июня по август 2020 года организация задолжала 68 работникам 7,2 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность была частично погашена.Теперь начальство должно выплатить сотрудникам еще 4,3 миллиона рублей.