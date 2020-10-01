Свыше 2,9 млн рублей выплатили работникам екатеринбургской фирмы после вмешательства прокуратуры
Экономика
Фото: avto.goodfon.ru
В Екатеринбурге компания погасила задолженность по зарплате перед работниками в размере 2,9 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Речь идет об АО «Робитекс». С июня по август 2020 года организация задолжала 68 работникам 7,2 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность была частично погашена.
Теперь начальство должно выплатить сотрудникам еще 4,3 миллиона рублей.
Речь идет об АО «Робитекс». С июня по август 2020 года организация задолжала 68 работникам 7,2 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность была частично погашена.
Теперь начальство должно выплатить сотрудникам еще 4,3 миллиона рублей.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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