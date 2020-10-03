Чиновники хотят за 1,5 млрд рублей создать туристический кластер в Сысерти

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области хотят создать туристический кластер «Большая Сысерть». Проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей, сообщает телеграм-канал «Rеспублика».Объект планируют построить в Сысерти на базе заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских. В кластере разместят офисы, рестораны, мастерские и площадки для мероприятий. Чиновники надеются таким образом создать 1,5 тысячи рабочих мест. На реализацию проекта потребуется пять лет.Напомним, что территория завода Турчаниновых-Соломирских заброшена уже десятки лет, однако там сохранились полуразрушенные цеха и заводская инфраструктура. Чиновники считают, что предприятие можно переделать в образовательный и культурный центр.