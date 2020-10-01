Свердловское УФНС предупредило о повышении суммы транспортного налога
Экономика
Управление ФНС России по Свердловской области предупредило жителей региона о повышении суммы транспортного налога в 2020 году.
Заместитель руководителя свердловского УФНС Лидия Исаева пояснила на пресс-конференции в Екатеринбурге, что повышение налога происходит в связи с отменой налогового вычета по системе «Платон» для большегрузов. Ранее именно он уменьшал сумму к уплате транспортного налога.
Также Лидия Исаева назвала еще одну причину происходящего. Дело в том, что министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень легковых автомобилей стоимостью свыше трех млн рублей, для которых применяется повышающий коэффициент при исчислении налога. Данный перечень можно посмотреть на сайте Минпромторга.
Заместитель руководителя свердловского УФНС Лидия Исаева пояснила на пресс-конференции в Екатеринбурге, что повышение налога происходит в связи с отменой налогового вычета по системе «Платон» для большегрузов. Ранее именно он уменьшал сумму к уплате транспортного налога.
Также Лидия Исаева назвала еще одну причину происходящего. Дело в том, что министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень легковых автомобилей стоимостью свыше трех млн рублей, для которых применяется повышающий коэффициент при исчислении налога. Данный перечень можно посмотреть на сайте Минпромторга.
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01 октября 2020
01 октября 2020