Свердловское УФНС предупредило о повышении суммы транспортного налога

14.54 Среда, 7 октября 2020
Экономика
Управление ФНС России по Свердловской области предупредило жителей региона о повышении суммы транспортного налога в 2020 году.

Заместитель руководителя свердловского УФНС Лидия Исаева пояснила на пресс-конференции в Екатеринбурге, что повышение налога происходит в связи с отменой налогового вычета по системе «Платон» для большегрузов. Ранее именно он уменьшал сумму к уплате транспортного налога.

Также Лидия Исаева назвала еще одну причину происходящего. Дело в том, что министерство промышленности и торговли РФ расширило перечень легковых автомобилей стоимостью свыше трех млн рублей, для которых применяется повышающий коэффициент при исчислении налога. Данный перечень можно посмотреть на сайте Минпромторга.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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