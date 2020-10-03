В Свердловской области на подготовку к зиме потратили пять миллиардов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале всех потребителей подключили к теплу. По словам министра энергетики и ЖКХ области Николая Смирнова, в регионе уже отапливаются 6 016 соцобъектов и 89 миллионов квадратных метров жилья.В 2020 году на подготовку к отопительному сезону в Свердловской области было потрачено более пяти миллиардов рублей, из них свыше 1,3 миллиарда рублей взято из регионального бюджета, а 3,7 – из местных бюджетов и внебюджетных источников.– Подготовка всех территорий к зиме прошла организованно, без серьёзных замечаний. Проведена очень большая работа, во многих, в том числе отстающих муниципалитетах прошлых лет, серьёзно обновлена инфраструктура, и это дает нам уверенность, что отопительный сезон в регионе пройдет спокойно, без существенных технологических нарушений и с максимальным комфортом для жителей, – добавил министр.