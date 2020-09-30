Екатеринбург опустился в рейтинге городов России по уровню зарплат
Экономика
Эксперты информационного агентства «РИА Новости» назвали города России с самой высокой зарплатой. Екатеринбург в этом списке оказался на 21 месте, уступив Череповцу, Братску и Магнитогорску.
Рейтинг городов сотрудники «РИА Новости» составили на основе соотношения средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. В топ-5 вошли Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Зарплата жителей первых трех городов в списке в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц.
Столица Урала заняла 21 место в данном рейтинге. Следом за Екатеринбургом в списке расположены Томск, Владивосток и Уфа.
Отметим, что средние зарплаты по городам были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь этого года по крупным и средним предприятиям.
Рейтинг городов сотрудники «РИА Новости» составили на основе соотношения средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. В топ-5 вошли Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Зарплата жителей первых трех городов в списке в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц.
Столица Урала заняла 21 место в данном рейтинге. Следом за Екатеринбургом в списке расположены Томск, Владивосток и Уфа.
Отметим, что средние зарплаты по городам были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь этого года по крупным и средним предприятиям.
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