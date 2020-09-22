Уральские металлурги выпустили рекордное количество свинца
Экономика
Фото: Пресс-служба УГМК
Филиал «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) АО «Уралэлектромедь», входящего в металлургический комплекс УГМК, произвёл в августе рекордное количество марочного свинца – 2123,7 тонн. Этот тоннаж является наибольшим месячным показателем с момента запуска свинцового производства.
По словам директора «ПСЦМ» Тагира Хафизова, рекордный показатель был достигнут за счёт реализации программы перспективного развития производства, с помощью которой удалось нарастить мощность металлургического цеха филиала. А также за счет собственных инновационных разработок работников, способствующих повышению производительности труда и безопасности эксплуатации оборудования.
Так, в металлургическом цехе в прошлом году были установлены две новые рафинировочные печи № 7 и 8. Вместимость котлов печей – 180 тонн у каждой, что на 20% больше чем у шести существующих. Котлы стоят в начале цикла и выполняют рафинирование чернового свинца от меди.
Напомним, что филиал «Производство сплавов цветных металлов» специализируется на выпуске чистого свинца, медистого и висьмутистого. Также в процессе производства свинца образуются сурьмянистые шлаки, которые служат сырьем для выпуска сурьмы марочной на участке основной площадки АО «Уралэлектромедь».
По словам директора «ПСЦМ» Тагира Хафизова, рекордный показатель был достигнут за счёт реализации программы перспективного развития производства, с помощью которой удалось нарастить мощность металлургического цеха филиала. А также за счет собственных инновационных разработок работников, способствующих повышению производительности труда и безопасности эксплуатации оборудования.
Так, в металлургическом цехе в прошлом году были установлены две новые рафинировочные печи № 7 и 8. Вместимость котлов печей – 180 тонн у каждой, что на 20% больше чем у шести существующих. Котлы стоят в начале цикла и выполняют рафинирование чернового свинца от меди.
Напомним, что филиал «Производство сплавов цветных металлов» специализируется на выпуске чистого свинца, медистого и висьмутистого. Также в процессе производства свинца образуются сурьмянистые шлаки, которые служат сырьем для выпуска сурьмы марочной на участке основной площадки АО «Уралэлектромедь».
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