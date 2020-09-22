Уральские металлурги выпустили рекордное количество свинца

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Филиал «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) АО «Уралэлектромедь», входящего в металлургический комплекс УГМК, произвёл в августе рекордное количество марочного свинца – 2123,7 тонн. Этот тоннаж является наибольшим месячным показателем с момента запуска свинцового производства.По словам директора «ПСЦМ» Тагира Хафизова, рекордный показатель был достигнут за счёт реализации программы перспективного развития производства, с помощью которой удалось нарастить мощность металлургического цеха филиала. А также за счет собственных инновационных разработок работников, способствующих повышению производительности труда и безопасности эксплуатации оборудования.Так, в металлургическом цехе в прошлом году были установлены две новые рафинировочные печи № 7 и 8. Вместимость котлов печей – 180 тонн у каждой, что на 20% больше чем у шести существующих. Котлы стоят в начале цикла и выполняют рафинирование чернового свинца от меди.Напомним, что филиал «Производство сплавов цветных металлов» специализируется на выпуске чистого свинца, медистого и висьмутистого. Также в процессе производства свинца образуются сурьмянистые шлаки, которые служат сырьем для выпуска сурьмы марочной на участке основной площадки АО «Уралэлектромедь».