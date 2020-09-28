Нижний Тагил рискует остаться без связи из-за жадности энергетиков

13.48 Среда, 30 сентября 2020
Экономика
Фото: Константин Военков
В Нижнем Тагиле действия ресурсоснабжающей организации грозят массовым отключением телеком-услуг. АО «Облкоммунэнерго», которому на правах аренды принадлежат опоры освещения в муниципалитете, в ультимативном порядке потребовало от операторов связи заключить договор на размещение волоконно-оптических линий связи (официально договор составляется на предоставление услуг по надзору за состоянием ВОЛС). Такие договоры действовали и ранее, но теперь АО «Облкоммунэнерго» подняло тарифы более чем в 7 раз.

В адрес операторов связи АО «Облкоммунэнерго» уже направило информационные письма, согласно которым предлагается заключить новый договор с уже повышенными тарифами на размещение ВОЛС, которые действуют с 1 января 2020 года. Если ранее тариф составлял 57 рублей за «аренду» одной опоры в месяц, то теперь тариф вырос до 413,8 руб. (с НДС), сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.

В случае отказа от заключения договора энергетики грозятся демонтировать ВОЛС с опор освещения – по информации операторов связи, это произойдет уже в ближайшие две недели.

«Операторы связи поставлены в безвыходное положение, когда других вариантов размещения ВОЛС нет, и компания-арендатор опор освещения пользуется своим положением. Любопытно, чем руководствовались в «Облкоммунэнерго», повышая тариф в семь раз? Почему сразу не в 10, не в 20? Почему, предлагая нам заведомо необоснованные тарифы на размещение, не учитывались аналогичные расценки в прилегающих населенных пунктах, где тариф кратно ниже?», – возмущен председатель Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов.

Представители УралАОС считают, что действия АО «Облкоммунэнерго» могут привести к крупномасштабным отключениям связи, как это было летом 2017 года, когда сотрудники ПАО «Ростелеком» повредили волоконно-оптические линии операторов –тогда возникли перебои со связью у ГУФСИН России по Свердловской области, диспетчерского пункта станции скорой помощи, на двое суток вышли из строя специальные каналы связи ФСО и ФСБ с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, включая НПК «Уралвагонзавод».

Кроме этого, отключение интернета грозит срывом образовательного процесса в городе в связи с тем, что на карантинные мероприятия в Нижнем Тагиле по информации на 28 сентября закрыты 72 класса. Из них 43 класса в 20 школах переведены на дистанционное обучение из-за контакта с носителями коронавирусной инфекции, 20 классов в 17 школах закрыто из-за ОРВИ. Без применения дистанционных технологий обучения школьники будут лишены своего права на получение образования.

Отметим, что ранее аналогичные конфликтные ситуации происходили в Екатеринбурге между операторами связи и ЕМУП «Гортранс», но в июле текущего года стороны пришли к компромиссному решению, установив тариф в размере чуть более 180 рублей.
© Вечерние ведомости
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