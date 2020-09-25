Муниципальный долг Екатеринбурга уменьшился всего на 12 миллионов рублей
Экономика
Размер муниципального долга Екатеринбурга снизился всего лишь на 12 миллионов рублей. Это около 5% от общей суммы задолженности.
По докладу об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года размер муниципального долга Екатеринбурга в настоящий момент составляет 235 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник департамента финансов городской администрации Анна Турунцева на заседании гордумы.
По докладу об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года размер муниципального долга Екатеринбурга в настоящий момент составляет 235 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник департамента финансов городской администрации Анна Турунцева на заседании гордумы.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
В Свердловской области у предпринимателя арестовали промышленное оборудование за миллионный долг
25 сентября 2020
25 сентября 2020
Черноисточинское водохранилище очистят за 450 миллионов рублей
23 сентября 2020
23 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
15:49 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
15:49 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:54 В Перми по нацпроекту отремонтирован участок дороги на Уинской и тротуар у монумента «МиГ на взлете»
13:01 По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье увеличат число медучреждений, где будет проводиться КТ
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом