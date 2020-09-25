Муниципальный долг Екатеринбурга уменьшился всего на 12 миллионов рублей

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Размер муниципального долга Екатеринбурга снизился всего лишь на 12 миллионов рублей. Это около 5% от общей суммы задолженности.По докладу об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года размер муниципального долга Екатеринбурга в настоящий момент составляет 235 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник департамента финансов городской администрации Анна Турунцева на заседании гордумы.