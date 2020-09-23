Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе

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ОАО «Верх-Исетский металлургический завод» («ВИЗ») обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании банкротом ООО «Домани-Спа» (производитель сантехники – ванн и душевых кабин). Сумма исковых требований к организации составляет 25,7 миллионов рублей. Судебное заседание назначено на 22 октября.Ранее Свердловский арбитражный суд обязал ООО «Домани-Спа» заплатить 26,7 млн руб. ОАО «ВИЗ». Речь идет об убытках, причиненных пожаром в помещении площадью 1,7 тыс. кв. метров на ул. Труда, 9 которое «Домани-Спа» арендовало с 2016 года у ВИЗа. Пожар произошел 22 июня 2019 года, фактически уничтожив склады и производственные корпуса.Предварительно судом установлено, что пожар якобы произошел по вине самого арендатора – согласно заключению пожарно-технической экспертизы от 22.07.2019, наиболее вероятной причиной пожара послужило тепловое проявление электрического тока в процессе аварийного режима работы электрической сети (электрооборудования), в возбуждении уголовного дела было отказано.Тогда же, в 2019 году, ООО «Домани-Спа» построило новый производственно-складской корпус в селе Горный Щит под Екатеринбургом. На эти вынужденные меры компания пошла, чтобы сохранить бизнес и не оставлять без работы 165 сотрудников. Всего же в результате пожара предприятие понесло убытки в размере более 102 миллионов рублей, были арестованы расчетные счета компании.Отметим, что в настоящее время Арбитражный суд Свердловской области рассматривает два ответных иска, в котором ООО «Домани-Спа» требует взыскать с завода убытки, причиненные, в том числе, наложением ареста на имущество компании в размере 25,3 миллиона рублей и 64 миллиона рублей соответственно. По мнению ОАО «ВИЗ» наличие и состав убытков не доказаны. Заседание по данному делу назначено на 13 октября.