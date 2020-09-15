За год в Свердловской области число безработных выросло в пять раз
Экономика
Фото: svopi.ru
По данным на конец августа, за год на Среднем Урале почти в пять раз выросло число безработных – 117,3 тысяч человек, сообщает Свердловскстат.
– В органах службы занятости населения на конец августа 2020 года состояло на учете 126,6 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 117,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 107,7 тысяч получали пособие по безработице, – рассказали в ведомстве.
Значительное увеличение числа безработных началось в мае 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса многие сферы были закрыты несколько месяцев. Еще в марте количество безработных составляло 22,7 тысяч, а в мае – 74,1 тысячу.
– В органах службы занятости населения на конец августа 2020 года состояло на учете 126,6 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 117,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 107,7 тысяч получали пособие по безработице, – рассказали в ведомстве.
Значительное увеличение числа безработных началось в мае 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса многие сферы были закрыты несколько месяцев. Еще в марте количество безработных составляло 22,7 тысяч, а в мае – 74,1 тысячу.
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