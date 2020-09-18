Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга

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Счетная палата города Екатеринбурга подвела итоги проверки деятельности муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой», которое занимается благоустройством и содержанием парков и скверов (в ведении МБУ находятся 53 парка и сквера, расположенные в центральной части уральской столицы).По результатам проверки установлен целый ряд нарушений, сообщается на сайте Счетной палаты Екатеринбурга. Так, например, выявлены нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, при заключении муниципальных контрактов по итогам проведения закупок. Установлено, что должностные лица МБУ не начисляли подрядчикам предусмотренную законодательством и условиями муниципальных контрактов неустойку (пени, штрафа) в случаях просрочки исполнения и ненадлежащего исполнения обязательств, выявлены нарушения при заключении муниципальных контрактов (договоров) с единственным поставщиком.Информация по результатам отдельных вопросов проверки направлена в прокуратуру Екатеринбурга.Напомним, что ранее к деятельности МБУ «Зеленстрой» появлялись вопросы со стороны депутатов гордумы, после чего директору учреждения пришлось лично отвечать на вопросы народных избранников и выступать перед ними с докладом.