Росприроднадзор требует взыскать с ПНТЗ 16 миллионов рублей ущерба
Экономика
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать с АО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу ЧТПЗ) 16 миллионов 713 тысяч рублей ущерба, причиненного почвам. С соответствующим требованием ведомство обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Судебное заседание назначено на 8 октября.
Это не первые судебные разбирательства между ПНТЗ и Росприроднадзором. Как ранее сообщало издание ЕАН, в 2018 году Первоуральский новотрубный завод выиграл спор с уральским управлением Росприроднадзора, которое уличило предприятие в нарушениях экологического законодательства. Тогда речь шла о выполнении предписаний ведомства, которые на заводе не торопились выполнять.
Это не первые судебные разбирательства между ПНТЗ и Росприроднадзором. Как ранее сообщало издание ЕАН, в 2018 году Первоуральский новотрубный завод выиграл спор с уральским управлением Росприроднадзора, которое уличило предприятие в нарушениях экологического законодательства. Тогда речь шла о выполнении предписаний ведомства, которые на заводе не торопились выполнять.
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