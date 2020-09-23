Росприроднадзор требует взыскать с ПНТЗ 16 миллионов рублей ущерба

16.40 Среда, 23 сентября 2020
Экономика
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено взыскать с АО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу ЧТПЗ) 16 миллионов 713 тысяч рублей ущерба, причиненного почвам. С соответствующим требованием ведомство обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Судебное заседание назначено на 8 октября.

Это не первые судебные разбирательства между ПНТЗ и Росприроднадзором. Как ранее сообщало издание ЕАН, в 2018 году Первоуральский новотрубный завод выиграл спор с уральским управлением Росприроднадзора, которое уличило предприятие в нарушениях экологического законодательства. Тогда речь шла о выполнении предписаний ведомства, которые на заводе не торопились выполнять.
© Вечерние ведомости
Росприроднадзор проверит мусорный полигон под Сысертью
23 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
22 сентября 2020
Черноисточинское водохранилище очистят за 450 миллионов рублей
23 сентября 2020
В Екатеринбурге приставы арестовали Lexus у налогового должника
14 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию

Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:26 В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
19:14 Сотрудники ГИБДД проводят уроки безопасности в школах Свердловской области
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:07 В Свердловской области проведено 11868 исследований проб на коронавирус
17:59 Пропавшего две недели назад екатеринбуржца нашли мертвым
17:40 Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручили юным свердловчанам
17:35 К концу недели в Екатеринбурге потеплеет
17:08 В Екатеринбурге вновь пройдет бесплатный онкосубботник
16:40 Росприроднадзор требует взыскать с ПНТЗ 16 миллионов рублей ущерба
16:35 Мэрия Екатеринбурга подала заявку на льготную закупку новых автобусов
16:28 В Екатеринбурге «Яблоко» определилось с форматом праймериз на довыборы в гордуму
16:12 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
16:02 Коечный фонд для больных COVID-19 в Свердловской области сокращается
15:43 Жители Каменска-Уральского испугались людей с автоматами у здания мэрии
15:24 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
15:20 В Екатеринбурге перекроют улицу Чкалова
14:58 Под колесами грузового поезда в Верхней Туре погибла женщина
14:39 В Екатеринбурге ушел из жизни один из основателей службы скорой помощи
14:18 Ученик элитной екатеринбургской гимназии попался на краже чипсов
14:17 Куйвашев заявил об ужесточении масочного режима на Среднем Урале
13:55 Черноисточинское водохранилище очистят за 450 миллионов рублей
13:36 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:29 Перед судом в Екатеринбурге предстанет охранник, сломавший нос подростку
13:13 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:58 В столице Урала закроют движение по улице Просторной
12:35 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
Все новости Свердловской области
16:08 Российский военный корабль «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном в Балтийском море
16:01 Журнал Time не включил Путина в список ста самых влиятельных людей в мире
15:52 Депутаты Госдумы приняли закон о повышении акцизов на табачную продукцию
15:44 Разбившийся в Тверской области Су-30 мог быть случайно сбит другим истребителем ВКС РФ
15:37 В Минске состоялась инаугурация Лукашенко
13:22 Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев
12:52 МегаФон запускает опцию «Копилка минут»
12:40 В России коронавирусом заболел еще 6431 человек
12:33 Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане, сделав подкоп
12:24 Российского политика Алексея Навального выписали из стационара клиники Charite
10:39 Руководителей «Церкви последнего завета» арестовали в Новосибирске
10:23 Строящим «Северный поток - 2» судам отказали в предоставлении страхового покрытия
10:11 Дональд Трамп призвал ООН наказать Китай за коронавирус
10:05 Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров
09:57 Акции «Яндекса» резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
09:51 Представители ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
09:46 Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик
16:33 Диетолог назвала продукты, которые не следует употреблять на завтрак
16:21 Ангела Меркель призвала к реформе Совета Безопасности ООН
16:11 Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Савченко
14:34 Синоптик пообещал москвичам самое теплое за десять лет бабье лето
14:26 Сегодня Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
14:15 Светлана Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи для Белоруссии
13:57 Актер из сериала «Александровский сад» Дмитрий Жулин погиб в ДТП в возрасте 43 лет
12:41 В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом
12:40 Глава МИД России Лавров рассказал о нарастающей разобщенности мирового сообщества
Все новости России и мира
19:33 За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у жителей 12 территорий Пермского края
19:26 В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
19:14 Сотрудники ГИБДД проводят уроки безопасности в школах Свердловской области
18:36 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
18:07 В Свердловской области проведено 11868 исследований проб на коронавирус
17:59 Пропавшего две недели назад екатеринбуржца нашли мертвым
17:40 Нагрудные знаки «Горячее сердце» вручили юным свердловчанам
17:35 К концу недели в Екатеринбурге потеплеет
17:08 В Екатеринбурге вновь пройдет бесплатный онкосубботник
16:40 Росприроднадзор требует взыскать с ПНТЗ 16 миллионов рублей ущерба
16:35 Мэрия Екатеринбурга подала заявку на льготную закупку новых автобусов
16:28 В Екатеринбурге «Яблоко» определилось с форматом праймериз на довыборы в гордуму
16:15 Энергетики «Пермэнерго» успешно справились с последствиями неблагоприятных погодных явлений
16:13 В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» призывают проявить заботу о природе
16:12 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
16:02 Коечный фонд для больных COVID-19 в Свердловской области сокращается
15:43 Жители Каменска-Уральского испугались людей с автоматами у здания мэрии
15:24 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
15:20 В Екатеринбурге перекроют улицу Чкалова
14:58 Под колесами грузового поезда в Верхней Туре погибла женщина
14:39 В Екатеринбурге ушел из жизни один из основателей службы скорой помощи
14:18 Ученик элитной екатеринбургской гимназии попался на краже чипсов
14:17 Куйвашев заявил об ужесточении масочного режима на Среднем Урале
13:55 Черноисточинское водохранилище очистят за 450 миллионов рублей
13:36 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:29 Перед судом в Екатеринбурге предстанет охранник, сломавший нос подростку
Все новости
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
13:13
23/09
 В Екатеринбурге девушка-гастарбайтер пырнула ножом в грудь земляка из Узбекистана
12:35
23/09
 На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
10:28
23/09
 В Екатеринбурге оперативники ОБОП и ФСБ задержали оружейного «мини-барона»
20:25
22/09
 В Екатеринбурге бизнесмен нанял проституток в релакс-салон. Теперь ему грозит суд
12:41
22/09
 В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом
12:36
22/09
 Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч
12:39
21/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 6 196 человек
12:35
21/09
 123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
12:39
20/09
 Число больных COVID-19 в России превысило 1,1 млн человек
12:35
20/09
 Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
13:26
19/09
 Экс-директора муниципального учреждения в Екатеринбурге подозревают в мошенничестве
09:34
19/09
 Екатеринбуржец переломал ребра, пытаясь спуститься из квартиры по веревке
20:01
18/09
 Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
15:24
18/09
 В отеле на Уралмаше нашли труп с перерезанным горлом
12:34
18/09
 Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:37
17/09
 Уволенный из мэрии Полевского Максим Незлобин подал в суд на администрацию
14:04
17/09
 В Екатеринбурге на бывшем Виншампанкомбинате нашли склад с «фунфыриками»
12:41
17/09
 В России скончались свыше 19 тысяч человек с COVID-19
12:35
17/09
 В Свердловской области обнаружено ещё 126 случаев коронавируса
19:41
16/09
 Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
17:04
16/09
 Совладелец БЦ «Высоцкий» обратился в полицию. У бизнесмена украли 13 миллионов рублей
14:46
16/09
 Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья
Все новости