Мэрия Екатеринбурга подала заявку на льготную закупку новых автобусов
Экономика
Мэрия Екатеринбурга подала еще одну заявку на участие в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы дополнительно получить еще 58 газовых автобусов на льготных условиях в следующем году.
В этом году по данному нацпроекту столица Урала уже выиграла право на поставку 57 автобусом НефАЗ. Ожидается, что первая партия прибудет в город в начале октября.
— Мы выиграли конкурс и заключили контракт на поставку автобусов большой вместимости. До 1 ноября 2020 года муниципалитет получит на условиях софинансирования все 57 машин, за которые из бюджета города будет заплачено всего 20% от стоимости контракта. 60% — это средства федерального бюджета и 20% — областного, — рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.
Заместитель главы Екатеринбурга добавил, что новые автобусы направят на магистральные маршруты № 21, 25 и 50.
В этом году по данному нацпроекту столица Урала уже выиграла право на поставку 57 автобусом НефАЗ. Ожидается, что первая партия прибудет в город в начале октября.
— Мы выиграли конкурс и заключили контракт на поставку автобусов большой вместимости. До 1 ноября 2020 года муниципалитет получит на условиях софинансирования все 57 машин, за которые из бюджета города будет заплачено всего 20% от стоимости контракта. 60% — это средства федерального бюджета и 20% — областного, — рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.
Заместитель главы Екатеринбурга добавил, что новые автобусы направят на магистральные маршруты № 21, 25 и 50.
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