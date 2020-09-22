Черноисточинское водохранилище очистят за 450 миллионов рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на очистку Черноисточинского водохранилища выделят около 450 миллионов рублей. Регион получит средства на проведение работ в этом году.Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, общий срок реализации пилотного проекта рассчитан на четыре года. Объем финансирования за счет средств субвенций в рамках национального проекта составит почти 450 миллионов рублей.Специалистам предстоит очистить 84,6 гектара дна водохранилища. Предполагается, что объем вынимаемых донных отложение составит более 500 тысяч кубометров.На данный момент министерство природных ресурсов и экологии разрабатывает аукционную документацию. Подрядчика выберут уже в октябре.