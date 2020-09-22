Черноисточинское водохранилище очистят за 450 миллионов рублей
Экономика
Фото: water-rf.ru
В Свердловской области на очистку Черноисточинского водохранилища выделят около 450 миллионов рублей. Регион получит средства на проведение работ в этом году.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, общий срок реализации пилотного проекта рассчитан на четыре года. Объем финансирования за счет средств субвенций в рамках национального проекта составит почти 450 миллионов рублей.
Специалистам предстоит очистить 84,6 гектара дна водохранилища. Предполагается, что объем вынимаемых донных отложение составит более 500 тысяч кубометров.
На данный момент министерство природных ресурсов и экологии разрабатывает аукционную документацию. Подрядчика выберут уже в октябре.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, общий срок реализации пилотного проекта рассчитан на четыре года. Объем финансирования за счет средств субвенций в рамках национального проекта составит почти 450 миллионов рублей.
Специалистам предстоит очистить 84,6 гектара дна водохранилища. Предполагается, что объем вынимаемых донных отложение составит более 500 тысяч кубометров.
На данный момент министерство природных ресурсов и экологии разрабатывает аукционную документацию. Подрядчика выберут уже в октябре.
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