Цены на овощи в Свердловской области заметно снизились

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале зафиксировали снижение цен на продукты. Свердловскстат опубликовал свежие данные о средних ценах.Мониторинг цен на продукты происходит еженедельно. Обычно за такой период цифры отличаются на десятые доли процента. Однако на этой неделе произошло заметное изменение цен – сезонное снижение стоимости овощей.Так, стоимость моркови снизилась на 8% (до 36, 7 рублей), картофеля – на 5% (до 25 рублей), репчатого лука – на 5% (до 26 рублей), яблок – на 4% (129 рублей).Отмечается, что цены на огурцы и помидоры, наоборот, выросли, так как их сезон уже закончился.