Цены на овощи в Свердловской области заметно снизились
Экономика
Фото: ecwid.com
На Среднем Урале зафиксировали снижение цен на продукты. Свердловскстат опубликовал свежие данные о средних ценах.
Мониторинг цен на продукты происходит еженедельно. Обычно за такой период цифры отличаются на десятые доли процента. Однако на этой неделе произошло заметное изменение цен – сезонное снижение стоимости овощей.
Так, стоимость моркови снизилась на 8% (до 36, 7 рублей), картофеля – на 5% (до 25 рублей), репчатого лука – на 5% (до 26 рублей), яблок – на 4% (129 рублей).
Отмечается, что цены на огурцы и помидоры, наоборот, выросли, так как их сезон уже закончился.
Мониторинг цен на продукты происходит еженедельно. Обычно за такой период цифры отличаются на десятые доли процента. Однако на этой неделе произошло заметное изменение цен – сезонное снижение стоимости овощей.
Так, стоимость моркови снизилась на 8% (до 36, 7 рублей), картофеля – на 5% (до 25 рублей), репчатого лука – на 5% (до 26 рублей), яблок – на 4% (129 рублей).
Отмечается, что цены на огурцы и помидоры, наоборот, выросли, так как их сезон уже закончился.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
На Среднем Урале заболеваемость пневмонией выросла на 61%
15 сентября 2020
15 сентября 2020
Естественная убыль населения на Среднем Урале выросла на 65%
11 сентября 2020
11 сентября 2020
«Синара» обыграла «Ухту» в первом матче чемпионата России
13 сентября 2020
13 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
11:27 Депутаты Европарламента предложили заморозить счета фигурантов расследований Алексея Навального
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
13:07
16/09В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
13:43
15/09Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
19:37
13/09На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента