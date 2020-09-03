В Екатеринбурге погасили задолженность в 5 миллионов перед сотрудниками предприятия-банкрота
Экономика
Фото: news.myseldon.com
В уральской столице после вмешательства прокуратуры погасили задолженность перед сотрудниками предприятия-банкрота на сумму свыше 5 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет об ООО «ЭКМА - КОНФИ», занимавшемся изготовлением оборудования для кондитерской промышленности. Банкротом предприятие признали ещё в сентябре 2018 года.
«Прокуратура района совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области провела проверку деятельности конкурсного управляющего ООО «ЭКМА – КОНФИ», по результатам которой в отношении конкурсного управляющего возбудила административное дело по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (затягивание процедуры конкурсного производства, нарушения при составлении отчета, нарушение процедуры проведения торгов по реализации имущества). По результатам рассмотрения постановления прокурора Арбитражный суд Свердловской области привлек конкурсного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения», - сказали в прокуратуре.
Задолженность перед работниками ООО «ЭКМА - КОНФИ» в полном объеме погасило в сентябре 2020 года.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет об ООО «ЭКМА - КОНФИ», занимавшемся изготовлением оборудования для кондитерской промышленности. Банкротом предприятие признали ещё в сентябре 2018 года.
«Прокуратура района совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области провела проверку деятельности конкурсного управляющего ООО «ЭКМА – КОНФИ», по результатам которой в отношении конкурсного управляющего возбудила административное дело по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (затягивание процедуры конкурсного производства, нарушения при составлении отчета, нарушение процедуры проведения торгов по реализации имущества). По результатам рассмотрения постановления прокурора Арбитражный суд Свердловской области привлек конкурсного управляющего к административной ответственности в виде предупреждения», - сказали в прокуратуре.
Задолженность перед работниками ООО «ЭКМА - КОНФИ» в полном объеме погасило в сентябре 2020 года.
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