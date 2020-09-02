В Артемовском закупку автомобиля для нужд администрации признали недействительной

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Артемовском городском округе прокуратура через суд признала недействительной закупку автомобиля для нужд администрации муниципалитета.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом Артёмовского городского округа и ООО «Оптима Авто» заключили договор на поставку автомобиля «KIA CERATO» в комплектации «Luxe» стоимостью более 1,2 миллиона рублей. После закупки автомобиль изъяли у Комитета и передали администрации.«При изучении аукционной документации установлено, что совокупности технических характеристик поставляемого товара соответствует транспортное средство только одной модели одного производителя (в том числе по габаритным размерам), а именно марки «KIA CERATO» в указанной комплектации, что является прямым нарушением требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и свидетельствует об ограничении количества участников закупки», - сказали в прокуратуре.После проверки прокуратура направила исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании торгов и контракта недействительными. Комитет обязали передать ООО «Оптима Авто» автомобиль, а организации – вернуть деньги.Решение суда в законную силу не вступило.