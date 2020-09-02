Свердловская область возьмет в кредит 36 миллиардов рублей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Власти Свердловской области разместили на сайте госзакупок 36 аукционов с запросом на кредит по 1 миллиарду рублей под 5,25% годовых на срок от 2 до 4 лет. Средства нужны «для частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств».«И даже если закупки состоятся, размер госдолга увеличится только тогда, когда будет необходимость и мы привлечем ресурсы», – цитирует портал It’s My City вице-губернатора и министра финансов Свердловской области Галину Кулаченко.Стоит отметить, что на 1 июля текущего года госдолг региона вырос до 96,21 миллиарда рублей.