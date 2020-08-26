В Нижнем Тагиле благоустроят 18 дворов

15.03 Четверг, 3 сентября 2020
Экономика
Фото: tagilka.ru
В Нижнем Тагиле благоустроят 18 дворовых территорий.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила сообщили, что на работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено 250 миллионов рублей. Мэр города Владислав Пинаев сообщил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николаю Смирнову, что на эти деньги в 2020 году отремонтируют дворовые территории на ул. Ермака, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 6; ул. Лебяжинской, 30, 32, а также на улице Верхняя Черепанова 50, 52, 54, 56 и Выйской 37, 41, 45, 47, 51 по улице. В рамках реконструкции планируется оборудовать 7 детских площадок, 1 спортивную, 1 площадку для отдыха и 10 парковок.

Ту же информацию разместили и на официальном сайте города.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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