22,4 километра трасс отремонтировали в Свердловской области

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтировали и ввели в эксплуатацию 22,4 км трасс. В этом году на все дорожные работы в регионе потратят 6,2 млрд рублей.Отремонтировано два участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) – с 10 по 20 км и с 34 по 34 км. Там убрали колеи и уложили новый слой асфальтобетона. На обходе Верхней Пышмы были ликвидированы колеи на съездах многоуровневых развязок.3,8 км дороги восстановили на подъезде к посёлку Шабровский от 17 км Полевского тракта. Также работы прошли на подъезде к Верхней Пышме. В Нижнем Тагиле обновили улицы Красных зорь, Юности, Сосновый Бор, Черных, Кулибина, Алтайская, Геологов и Свердлова. В скором времени будут введены в эксплуатацию улицы Матросова, Горошникова, Строителей и Дружинина.В Екатеринбурге на улице Юлиуса Фучика обновили асфальтобетонное покрытие, установили бордюрные камни, обустроили остановки, съезды и газон, а также нанесли дорожную разметку. Оставшиеся дороги в Екатеринбурге планируется сдать до конца октября. Всего, как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в Екатеринбурге выполнено 80% от общего объёма дорожных работ, половина отремонтированных улиц уже введены в эксплуатацию.