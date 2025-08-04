В Камышлове предпринимательница выдавала займы под видом комиссионной торговли

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К административной ответственности привлечена индивидуальная предпринимательница, незаконно занимавшийся выдачей потребительских займов. Об этом сообщили в пресс-службе Камышловской межрайонной прокуратуры.В ходе проверки прокуратура установила, что под видом комиссионной торговли женщина предоставляла гражданам краткосрочные кредиты под залог движимого имущества. На практике такие сделки оформлялись как договоры комиссионной реализации, но фактически носили характер финансовых займов.По действующему законодательству, предоставлять потребительские кредиты имеют право только организации, зарегистрированные в установленном порядке — банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды. Все они обязаны входить в специальный государственный реестр. Так как предпринимательница не имела соответствующего статуса и лицензии, её действия были признаны незаконными.По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело о незаконном осуществлении деятельности по предоставлению потребительских займов. Районный суд, рассмотрев материалы дела, признал вину ответчицы и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.