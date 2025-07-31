В суде Каменска-Уральского рассмотрят дело о групповом похищении у пенсионерки многих тысяч

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве, жертвой которого стала пожилая жительница города 1941 года рождения. Перед судом предстанут двое екатеринбуржцев — мужчины 1994 и 2001 годов рождения, обвиняемые в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере.По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемые входили в состав организованной преступной группы, действовавшей по тщательно спланированной схеме. Используя подменные виртуальные номера телефонов, злоумышленники представились пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом «оперативной проверки» они убедили пожилую женщину передать им свои персональные данные.Затем мошенники сообщили потерпевшей, что её сбережениями якобы незаконно пользуются третьи лица. Чтобы «сохранить средства», женщине предложили перевести их на «безопасный счёт». Курьер приехал за деньгами уже на следующий день.Двое обвиняемых, выполнявшие роль курьеров, получили от пенсионерки 850 тысяч рублей. Как установлено следствием, часть суммы они оставили себе в качестве «гонорара», остальное перевели соучастникам на криптовалютный кошелек. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Синарский районный суд города Каменска-Уральского. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.