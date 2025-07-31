Возрастное ограничение 18+

В суде Каменска-Уральского рассмотрят дело о групповом похищении у пенсионерки многих тысяч

19.52 Среда, 6 августа 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве, жертвой которого стала пожилая жительница города 1941 года рождения. Перед судом предстанут двое екатеринбуржцев — мужчины 1994 и 2001 годов рождения, обвиняемые в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемые входили в состав организованной преступной группы, действовавшей по тщательно спланированной схеме. Используя подменные виртуальные номера телефонов, злоумышленники представились пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом «оперативной проверки» они убедили пожилую женщину передать им свои персональные данные.

Затем мошенники сообщили потерпевшей, что её сбережениями якобы незаконно пользуются третьи лица. Чтобы «сохранить средства», женщине предложили перевести их на «безопасный счёт». Курьер приехал за деньгами уже на следующий день.

Двое обвиняемых, выполнявшие роль курьеров, получили от пенсионерки 850 тысяч рублей. Как установлено следствием, часть суммы они оставили себе в качестве «гонорара», остальное перевели соучастникам на криптовалютный кошелек. Материалы в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Синарский районный суд города Каменска-Уральского. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
31 июля 2025
В Каменске-Уральском после массового ДТП с погибшим прокуратура начала проверку
03 августа 2025
Прокуратура проверит задержку поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург
03 августа 2025
Подозреваемых в хищении почти девяти миллионов рублей у пенсионерки в Екатеринбурге задержали
01 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:26 РЖД допустили нарушения пожарной и санбезопасности в подшефном детлагере
20:05 В Нижнем Тагиле появится амбулаторный центр КТ и МРТ за 200 миллионов рублей
19:52 В суде Каменска-Уральского рассмотрят дело о групповом похищении у пенсионерки многих тысяч
19:20 В одном из чёртовой дюжины свердловских пожаров среды пострадал человек
17:14 Грозу и туман прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:08 Предпринимателя из Богдановича оштрафовали за футболку со «свастикой»
16:57 В офис управляющей компании Виктора Старокожева в Екатеринбурге нагрянули силовики
16:11 Новое здание для школы №16 в посёлке Красный обещают построить к сентябрю 2027 года
15:26 Председателю СК доложат о ситуации с «гнилым бараком» в Ачите
14:46 Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти
14:01 В лесах Свердловской области вспыхнул пожар площадью девять гектаров
13:38 Дело похитителя глухонемой девочки в Екатеринбурге передали в суд
13:04 Свердловская область вошла в список регионов с протестным настроением
12:23 Более трёх тысяч тонн фруктов привезли на Урал с начала года
11:56 Помогавшему «замять» несчастный случай на производстве инспектору труда вынесли приговор в Екатеринбурге
10:35 Около гаражей в Екатеринбурге жестоко избили мужчину
10:02 11 зданий на Завокзальном в Екатеринбурге попали под КРТ
09:37 На трассе между Екатеринбургом и Полевским произошло смертельное ДТП
08:28 На Урале сохраняется жёсткий дефицит врачей
00:03 Почти на 5000 катастроф с начала года выезжали специалисты свердловского ТЦМК
21:32 Обожаемую советскую комедию можно будет увидеть на большом экране в Ельцин-центре
21:17 На железнодорожном переезде в Богдановиче грузовик столкнулся с поездом
21:15 Третий сезон всероссийского конкурса «Маркетолог года» стартует 12 августа
21:01 Непутёвая мать из Каменского района осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов
20:23 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров
17:38 Администрацию Краснотуриньского округа обязали сделать освещение на окраине посёлка Рудничный
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
20:26 РЖД допустили нарушения пожарной и санбезопасности в подшефном детлагере
20:05 В Нижнем Тагиле появится амбулаторный центр КТ и МРТ за 200 миллионов рублей
19:52 В суде Каменска-Уральского рассмотрят дело о групповом похищении у пенсионерки многих тысяч
19:20 В одном из чёртовой дюжины свердловских пожаров среды пострадал человек
17:14 Грозу и туман прогнозируют синоптики в Свердловской области
17:08 Предпринимателя из Богдановича оштрафовали за футболку со «свастикой»
16:57 В офис управляющей компании Виктора Старокожева в Екатеринбурге нагрянули силовики
16:11 Новое здание для школы №16 в посёлке Красный обещают построить к сентябрю 2027 года
15:26 Председателю СК доложат о ситуации с «гнилым бараком» в Ачите
14:46 Построить новые очистные сооружения в Сысерти и починить старые в Среднеуральске общеают областные власти
14:01 В лесах Свердловской области вспыхнул пожар площадью девять гектаров
13:38 Дело похитителя глухонемой девочки в Екатеринбурге передали в суд
13:04 Свердловская область вошла в список регионов с протестным настроением
12:23 Более трёх тысяч тонн фруктов привезли на Урал с начала года
11:56 Помогавшему «замять» несчастный случай на производстве инспектору труда вынесли приговор в Екатеринбурге
10:35 Около гаражей в Екатеринбурге жестоко избили мужчину
10:02 11 зданий на Завокзальном в Екатеринбурге попали под КРТ
09:37 На трассе между Екатеринбургом и Полевским произошло смертельное ДТП
08:28 На Урале сохраняется жёсткий дефицит врачей
00:03 Почти на 5000 катастроф с начала года выезжали специалисты свердловского ТЦМК
21:32 Обожаемую советскую комедию можно будет увидеть на большом экране в Ельцин-центре
21:17 На железнодорожном переезде в Богдановиче грузовик столкнулся с поездом
21:15 Третий сезон всероссийского конкурса «Маркетолог года» стартует 12 августа
21:01 Непутёвая мать из Каменского района осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов
20:23 В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров
17:38 Администрацию Краснотуриньского округа обязали сделать освещение на окраине посёлка Рудничный
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK