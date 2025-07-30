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Помогавшему «замять» несчастный случай на производстве инспектору труда вынесли приговор в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 6 августа 2025 года, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему инспектору труда. Его признали виновным в получении взятки за укрывательство при расследовании несчастного случая на производстве.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, государственным обвинителем были представлены доказательства того, что он в период с марта по май 2023 года получил 220 тысяч рублей за «бездействие» в расследовании несчастного случая на производстве. Он должен был создать обстановку, при которой привлечение определённых лиц к ответственности станет маловероятным. Взятка передавалась через его супругу и также включала бутылку коньяка за подготовку необходимых документов по технике безопасности, которые были необходимы инспекции для проверки.
Кроме этого, взяткодатели рассчитывали, что инспектор будет предупреждать их о возможных проверках и станет подсказывать какие документы нужны.
Прокурор просил назначить подсудимому 7 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки – 2,2 миллиона рублей.
Однако суд принял решение приговорить его к 7,5 годам лишения свободы условно и назначить более скромный штраф – 1,1 миллиона рублей. Также осуждённого лишили классного чина. Помимо этого, ему нельзя будет занимать должности на государственной службе в течение 5 лет.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, государственным обвинителем были представлены доказательства того, что он в период с марта по май 2023 года получил 220 тысяч рублей за «бездействие» в расследовании несчастного случая на производстве. Он должен был создать обстановку, при которой привлечение определённых лиц к ответственности станет маловероятным. Взятка передавалась через его супругу и также включала бутылку коньяка за подготовку необходимых документов по технике безопасности, которые были необходимы инспекции для проверки.
Кроме этого, взяткодатели рассчитывали, что инспектор будет предупреждать их о возможных проверках и станет подсказывать какие документы нужны.
Прокурор просил назначить подсудимому 7 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки – 2,2 миллиона рублей.
Однако суд принял решение приговорить его к 7,5 годам лишения свободы условно и назначить более скромный штраф – 1,1 миллиона рублей. Также осуждённого лишили классного чина. Помимо этого, ему нельзя будет занимать должности на государственной службе в течение 5 лет.
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