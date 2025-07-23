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Содержание в СИЗО главы свердловской редакции Ura.ru продлили ещё на два месяца
Фото: пресс-служба Ленинского райсуда Екатеринбурга
Предыдущий срок содержания Дениса Аллаярова под стражей истекал 4 августа, но следствие вышло в суд с ходатайством о продлении меры пресечения, и Ленинский райсуд Екатеринбурга это ходатайство удовлетворил. Таким образом, журналист пробудет под стражей до 4 октября, если сегодняшнее постановление не удастся успешно обжаловать в апелляции.
Сам Аллаяров рассказал, что к нему в камеру СИЗО-1 на улице Репина приходила следователь и представившийся сотрудником ФСБ мужчина, которые предлагали ему признать вину и призывали отказаться от адвокатов, угрожая возбуждением дел по другим статьям УК (ранее об этом же сообщало само информагентство).
Напомним, Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки должностному лицу. В качестве взяткополучаетеля фигурирует его дядя Андрей Карпов, работавший на момент вменённого преступления начальником отдела уголовного розыска в екатеринбургском ОП №10. Карпова помещать в СИЗО не стали.
Сам Аллаяров рассказал, что к нему в камеру СИЗО-1 на улице Репина приходила следователь и представившийся сотрудником ФСБ мужчина, которые предлагали ему признать вину и призывали отказаться от адвокатов, угрожая возбуждением дел по другим статьям УК (ранее об этом же сообщало само информагентство).
«Требуют оговорить родных, близких мне людей, в обмен на "свободу". Делать этого я не буду»,
— сказал он журналистам в зале суда
Напомним, Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки должностному лицу. В качестве взяткополучаетеля фигурирует его дядя Андрей Карпов, работавший на момент вменённого преступления начальником отдела уголовного розыска в екатеринбургском ОП №10. Карпова помещать в СИЗО не стали.
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