Лжеминёра из Первоуральска лишат свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Фигурантом дела стал местный житель, который в декабре 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер экстренной службы «112» и сообщил о готовящемся взрыве газа одного из домов по улице Энгельса.Получив сообщение, оперативные службы незамедлительно отреагировали: район был проверен, специалисты осмотрели потенциально опасную зону. В ходе проверки информация о взрыве не подтвердилась.В результате оперативно-розыскных мероприятий личность лжеминёра установили — им оказался сам заявитель. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).На суде мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учёл признание вины, смягчающие обстоятельства и назначил наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.