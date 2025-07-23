В Краснотурьинске женщина прописала в своей квартире пятерых иностранцев за старые доски

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире пятерых иностранцев в обмен на старые доски.Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, по версии органов предварительного расследования, в августе 2024 года женщина проходила мимо дома на улице Мира, где шёл ремонт, и заметила рядом лежащие использованные доски. Поскольку ей доски понадобились, она обратилась к одному из рабочих с просьбой позволить ей забрать их. Мужчина, оказавшийся гражданином Узбекистана, согласился, взамен попросив помочь ему и его товарищам с фиктивном пропиской.Являясь собственником одной второй доли помещения, она зарегистрировала у себя пятерых иностранных граждан, зная, что проживать они с ней не будут. Когда факт незаконной прописки вскрылся, на собственницу доли возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».