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В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области сообщает, что по делу об убийстве президента АО «Европейско-азиатская компания» Виктора Терняка, совершенном в 1992 году в Екатеринбурге, а также о покушении на убийство выживших свидетелей – охранника и водителя, было утверждено обвинительное заключение.
Фигурантом дела стал мужчина, 1972 года рождения, – Сергей Горшунов. Ему вменяют пункт «б» статьи 102 УК РСФСР – «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений», и часть 2 статьи 15, пункта «з» статьи 102 УК РСФСР – «покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц».
По версии следствия, в период с 1989 года по 1992 год обвиняемый входил в состав вооружённой банды, основной целью которой были нападения на граждан и организации, а также совершения умышленных убийств. Руководили группой двое человек.
Следствие считает, что убить президента АО «Европейско-азиатская компания» лидеры банды решили из-за того, что он собирался сотрудничать с представители другой преступной группы, с которой они конкурировали. Это подрывало влияние и авторитет руководителей банды.
Убийство поручили совершить одному из членов банды – фигуранту дела. Так, 8 сентября 1992 года в период с 08.00 до 09.00 он, вооружившись пистолетом Макарова, стал выжидать свою цель возле дома на улице Первомайской, в котором проживал президент компании. Второй участник банды в это время следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае чего прикрыть напарника и помочь ему покинуть место преступления.
Стрелять в свою цель обвиняемый, как считает следствие, стал уже после того, как потерпевший сел в машину Volvo 740. Он дождался, когда автомобиль станет поворачивать в проезде между домами, и, поравнявшись с обвиняемым, со стороны переднего пассажирского сидения, на котором сидел Виктор Терняк, несколько раз выстрелил в его сторону. После этого он дважды выстрелил в охранника и один раз в водителя.
Согласно экспертизе, смерть Терняка наступила от огнестрельного пулевого слепого проникающего ранения груди слева с повреждением пристеночной плевры, перикарда, сердца и иных повреждений.
Охранник получил сквозное «огнестрельное» ранение мягких тканей области левого плечевого сустава с повреждением подмышечной артерии левого плеча, а водитель – слепое пулевое ранение мягких тканей левого бедра. По версии следствия, завершить свой умысел на убийство свидетелей обвиняемый не смог из-за активных действий потерпевших – они сумели скрыться и вовремя обратиться за медицинской помощью.
Рассматривать уголовное дело будут в Кировском районном суде Екатеринбурга.
Фигурантом дела стал мужчина, 1972 года рождения, – Сергей Горшунов. Ему вменяют пункт «б» статьи 102 УК РСФСР – «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений», и часть 2 статьи 15, пункта «з» статьи 102 УК РСФСР – «покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц».
По версии следствия, в период с 1989 года по 1992 год обвиняемый входил в состав вооружённой банды, основной целью которой были нападения на граждан и организации, а также совершения умышленных убийств. Руководили группой двое человек.
«Преступная группа характеризовалась организованностью, стабильностью состава, сплочённостью, постоянством методов»,
– рассказали в прокуратуре.
Следствие считает, что убить президента АО «Европейско-азиатская компания» лидеры банды решили из-за того, что он собирался сотрудничать с представители другой преступной группы, с которой они конкурировали. Это подрывало влияние и авторитет руководителей банды.
Убийство поручили совершить одному из членов банды – фигуранту дела. Так, 8 сентября 1992 года в период с 08.00 до 09.00 он, вооружившись пистолетом Макарова, стал выжидать свою цель возле дома на улице Первомайской, в котором проживал президент компании. Второй участник банды в это время следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае чего прикрыть напарника и помочь ему покинуть место преступления.
Стрелять в свою цель обвиняемый, как считает следствие, стал уже после того, как потерпевший сел в машину Volvo 740. Он дождался, когда автомобиль станет поворачивать в проезде между домами, и, поравнявшись с обвиняемым, со стороны переднего пассажирского сидения, на котором сидел Виктор Терняк, несколько раз выстрелил в его сторону. После этого он дважды выстрелил в охранника и один раз в водителя.
Согласно экспертизе, смерть Терняка наступила от огнестрельного пулевого слепого проникающего ранения груди слева с повреждением пристеночной плевры, перикарда, сердца и иных повреждений.
Охранник получил сквозное «огнестрельное» ранение мягких тканей области левого плечевого сустава с повреждением подмышечной артерии левого плеча, а водитель – слепое пулевое ранение мягких тканей левого бедра. По версии следствия, завершить свой умысел на убийство свидетелей обвиняемый не смог из-за активных действий потерпевших – они сумели скрыться и вовремя обратиться за медицинской помощью.
Рассматривать уголовное дело будут в Кировском районном суде Екатеринбурга.
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