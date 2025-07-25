Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году

11.15 Четверг, 31 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура Свердловской области сообщает, что по делу об убийстве президента АО «Европейско-азиатская компания» Виктора Терняка, совершенном в 1992 году в Екатеринбурге, а также о покушении на убийство выживших свидетелей – охранника и водителя, было утверждено обвинительное заключение.

Фигурантом дела стал мужчина, 1972 года рождения, – Сергей Горшунов. Ему вменяют пункт «б» статьи 102 УК РСФСР – «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений», и часть 2 статьи 15, пункта «з» статьи 102 УК РСФСР – «покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц».

По версии следствия, в период с 1989 года по 1992 год обвиняемый входил в состав вооружённой банды, основной целью которой были нападения на граждан и организации, а также совершения умышленных убийств. Руководили группой двое человек.

«Преступная группа характеризовалась организованностью, стабильностью состава, сплочённостью, постоянством методов»,

– рассказали в прокуратуре.


Следствие считает, что убить президента АО «Европейско-азиатская компания» лидеры банды решили из-за того, что он собирался сотрудничать с представители другой преступной группы, с которой они конкурировали. Это подрывало влияние и авторитет руководителей банды.

Убийство поручили совершить одному из членов банды – фигуранту дела. Так, 8 сентября 1992 года в период с 08.00 до 09.00 он, вооружившись пистолетом Макарова, стал выжидать свою цель возле дома на улице Первомайской, в котором проживал президент компании. Второй участник банды в это время следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае чего прикрыть напарника и помочь ему покинуть место преступления.

Стрелять в свою цель обвиняемый, как считает следствие, стал уже после того, как потерпевший сел в машину Volvo 740. Он дождался, когда автомобиль станет поворачивать в проезде между домами, и, поравнявшись с обвиняемым, со стороны переднего пассажирского сидения, на котором сидел Виктор Терняк, несколько раз выстрелил в его сторону. После этого он дважды выстрелил в охранника и один раз в водителя.

Согласно экспертизе, смерть Терняка наступила от огнестрельного пулевого слепого проникающего ранения груди слева с повреждением пристеночной плевры, перикарда, сердца и иных повреждений.

Охранник получил сквозное «огнестрельное» ранение мягких тканей области левого плечевого сустава с повреждением подмышечной артерии левого плеча, а водитель – слепое пулевое ранение мягких тканей левого бедра. По версии следствия, завершить свой умысел на убийство свидетелей обвиняемый не смог из-за активных действий потерпевших – они сумели скрыться и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Рассматривать уголовное дело будут в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
25 июля 2025
Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
29 июля 2025
В Екатеринбурге рассмотрят дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей
25 июля 2025
В Красноуральске водитель обвиняется в растрате топлива более чем на полмиллиона рублей
23 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
18:53 В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности
18:13 В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров
17:54 Потепление до +28°C ожидается в Свердловской области
17:44 Потерявшая дочь при взрыве газа жительница Нижнего Тагила записала обращение к главе СК
16:48 За три дня в Свердловской области зарегистрировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД
16:26 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%
16:01 В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
15:10 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге перекроют улицу Московскую
14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
12:19 В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
09:55 На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3
09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
11:15 В Свердловской области завершили расследование убийства президента «Европейско-азиатской компании» в 1992 году
10:06 Машину разорвало пополам в ДТП в центре Екатеринбурга
09:57 Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
09:36 В Свердловской области заболеваемость острыми гепатитами снизилась до единичных случаев
21:05 В Екатеринбурге с 12 августа перекроют улицы Советских Женщин и Расковой
20:42 Более полумиллиона рублей выплатит екатеринбурженке магазин за сломанный телевизор
20:04 В екатеринбургском музее рассказывают про четвероногих героев войны
18:53 В Берёзовском огласили приговор по убийству двухлетней давности
18:13 В Свердловской области за сутки потушили девять пожаров
17:54 Потепление до +28°C ожидается в Свердловской области
17:44 Потерявшая дочь при взрыве газа жительница Нижнего Тагила записала обращение к главе СК
16:48 За три дня в Свердловской области зарегистрировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД
16:26 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 10,5%
16:01 В Верхней Пышме вынесли приговор экс-инспектору ГИБДД за помощь в сдаче водительского экзамена за взятки
15:10 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге перекроют улицу Московскую
14:43 Екатеринбургские врачи спасли пациентку с редким осложнением желчнокаменной болезни
13:55 Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински останется под стражей
13:28 В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
12:19 В Екатеринбурге на Большакова в жёстком ДТП погиб мотоциклист
11:35 Пытавшийся подкупить полицейского в Нижнем Тагиле мужчина получил штраф
11:15 В Екатеринбурге утвердили ещё один эскиз благоустройства набережной Исети
10:41 На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
09:55 На Белоярской АЭС рассказали о плановом ремонте энергоблока №3
09:20 После гибели ребёнка под Волчанском возбудили уголовное дело
21:02 Жителю Верхней Пышмы огласили приговор за покушение на убийство знакомого
20:48 В посёлке под Волчанском погиб малолетний ребёнок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK