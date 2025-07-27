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Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
В Екатеринбурге расследуют нападение подростков на мужчину. Дело вызвало широкий резонанс и взято под личный контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
В Следственном комитете сообщили что уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Глава СК поручил руководителю следственного управления по Свердловской области регулярно докладывать о ходе расследования.
По данным полиции, задержаны пятеро подростков. Их причастность к нападению проверяется. Другие участники конфликта устанавливаются.
В Следственном комитете сообщили что уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Глава СК поручил руководителю следственного управления по Свердловской области регулярно докладывать о ходе расследования.
По данным полиции, задержаны пятеро подростков. Их причастность к нападению проверяется. Другие участники конфликта устанавливаются.
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