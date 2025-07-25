Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице Майкопской произошла массовая драка со стрельбой и пострадавшими
Вечером 27 июля на улице Майкопской в Екатеринбурге произошла массовая драка. Несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу.
По словам очевидцев, ссора началась между соседями, отмечавшими день рождения. Конфликт перерос в потасовку, к дому подъехала группа из нескольких десятков человек.
На видеозаписях с места происшествия видно, как несколько мужчин избивают людей (в кадр попали не все пострадавшие).
В полиции сообщили «КП-Екатеринбург», что по факту происшествия проводится проверка.
По словам очевидцев, ссора началась между соседями, отмечавшими день рождения. Конфликт перерос в потасовку, к дому подъехала группа из нескольких десятков человек.
На видеозаписях с места происшествия видно, как несколько мужчин избивают людей (в кадр попали не все пострадавшие).
В полиции сообщили «КП-Екатеринбург», что по факту происшествия проводится проверка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
25 июля 2025
25 июля 2025
В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом
19 июля 2025
19 июля 2025