В Екатеринбурге на улице Майкопской произошла массовая драка со стрельбой и пострадавшими

Александр Федоров © Вечерние ведомости

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Вечером 27 июля на улице Майкопской в Екатеринбурге произошла массовая драка. Несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу.По словам очевидцев, ссора началась между соседями, отмечавшими день рождения. Конфликт перерос в потасовку, к дому подъехала группа из нескольких десятков человек.На видеозаписях с места происшествия видно, как несколько мужчин избивают людей (в кадр попали не все пострадавшие).В полиции сообщили «КП-Екатеринбург», что по факту происшествия проводится проверка.