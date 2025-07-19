Возрастное ограничение 18+

Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться

20.48 Пятница, 25 июля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Асбесте завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, напавшего на своего знакомого с ножовкой во время пьяной ссоры. Инцидент произошёл в феврале 2025 года в квартире обвиняемого.

Как установило следствие, между мужчинами, распивавшими спиртное, возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры хозяин квартиры схватил ножовку и нанёс своему другу не менее шести ударов — по голове, грудной клетке, рукам и в область ключицы. Пострадавший испытал сильную боль и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Экспертиза квалифицировала полученные им травмы как причинение лёгкого вреда здоровью.

Уже на следующий день нападавший извинился перед потерпевшим, и позже мужчины примирились. Однако уголовного преследования избежать не удалось. Дело было возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации («умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»).
Мировой судья 2-го судебного участка Асбестовского района при вынесении приговора учёл ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние подсудимого, примирение с потерпевшим, а также тяжёлое хроническое заболевание обвиняемого и факт воспитания им ребёнка-инвалида без матери.

В итоге суд назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу и не был обжалован.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на двух женщин во время празднования дня рождения
19 июля 2025
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
22 июля 2025
К 11 годам приговорили жителя Ревды за убийство родной сестры
18 июля 2025
В Екатеринбурге осудили вымогателей крупной суммы
17 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Своих не пускают: как в элитном ЖК в центре Екатеринбурга «перекрыли» вход жильцам

История о том, как собственники столкнулись с сомнительными финансовыми тратами правления ТСЖ — и начали борьбу за свой дом
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:00 Искусству киномонтажа поучат в Ельцин-центре
20:48 Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться
20:13 Музыкальную школу в Екатеринбурге оснастили настоящим органом
19:24 Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию
18:57 Под Асбестом погибли водители двух иномарок
18:31 В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
18:18 Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
18:09 В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
17:15 В преддверии нового учебного года Паслер поручил усилить меры безопаснсоти
17:04 СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина
16:33 Не сдержавшегося себя клептомана задержали в Кольцово
15:39 В Екатеринбурге рассмотрят дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей
14:32 В августе ради «Атмофеста» в Екатеринбурге закроют улицу Гражданскую
14:15 Более 40 иностранцев доставили в отделение полиции по итогам рейда в уральской столице
13:47 Почти в пять раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
13:35 «Счастливая семья» появилась у родильного дома в Верхней Пышме
12:35 С начала года в Екатеринбурге ликвидировали более 400 незаконных свалок
11:58 Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
11:24 Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
10:42 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка в светлых кроссовках
10:07 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист
09:45 Белоярская АЭС расширит запас резервного оборудования
20:52 Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство
20:22 Дело о семейном мошенничестве получило в Режевском суде хэппи-энд
19:56 В Новой Ляле женщина едва не погибла в собственной овощной яме
19:42 Известный уральский музыкант даст камерный концерт на яхте в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
21:00 Искусству киномонтажа поучат в Ельцин-центре
20:48 Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться
20:13 Музыкальную школу в Екатеринбурге оснастили настоящим органом
19:24 Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию
18:57 Под Асбестом погибли водители двух иномарок
18:31 В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
18:18 Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
18:09 В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
17:15 В преддверии нового учебного года Паслер поручил усилить меры безопаснсоти
17:04 СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина
16:33 Не сдержавшегося себя клептомана задержали в Кольцово
15:39 В Екатеринбурге рассмотрят дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей
14:32 В августе ради «Атмофеста» в Екатеринбурге закроют улицу Гражданскую
14:15 Более 40 иностранцев доставили в отделение полиции по итогам рейда в уральской столице
13:47 Почти в пять раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
13:35 «Счастливая семья» появилась у родильного дома в Верхней Пышме
12:35 С начала года в Екатеринбурге ликвидировали более 400 незаконных свалок
11:58 Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
11:24 Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
10:42 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка в светлых кроссовках
10:07 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист
09:45 Белоярская АЭС расширит запас резервного оборудования
20:52 Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство
20:22 Дело о семейном мошенничестве получило в Режевском суде хэппи-энд
19:56 В Новой Ляле женщина едва не погибла в собственной овощной яме
19:42 Известный уральский музыкант даст камерный концерт на яхте в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK