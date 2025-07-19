Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Асбесте завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, напавшего на своего знакомого с ножовкой во время пьяной ссоры. Инцидент произошёл в феврале 2025 года в квартире обвиняемого.Как установило следствие, между мужчинами, распивавшими спиртное, возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры хозяин квартиры схватил ножовку и нанёс своему другу не менее шести ударов — по голове, грудной клетке, рукам и в область ключицы. Пострадавший испытал сильную боль и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Экспертиза квалифицировала полученные им травмы как причинение лёгкого вреда здоровью.Уже на следующий день нападавший извинился перед потерпевшим, и позже мужчины примирились. Однако уголовного преследования избежать не удалось. Дело было возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации («умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»).Мировой судья 2-го судебного участка Асбестовского района при вынесении приговора учёл ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние подсудимого, примирение с потерпевшим, а также тяжёлое хроническое заболевание обвиняемого и факт воспитания им ребёнка-инвалида без матери.В итоге суд назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу и не был обжалован.