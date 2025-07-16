Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первоуральский городской суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в попытках сбыта наркотиков через тайники. Женщина участвовала в деятельности преступной группы, действовавшей с использованием интернета, и осуществила семнадцать попыток незаконного распространения запрещённых веществ, в том числе в крупном размере.Как было установлено в суде, подсудимая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, с целью быстрого обогащения. Она получала координаты тайников с наркотиками, извлекала из них свёртки, а затем размещала новые тайники в районах Первоуральска и Дегтярска. Однако преступный замысел оказался не реализован до конца — Голубкову задержали сотрудники полиции.В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято 15 свёртков, уже заложенных обвиняемой. Под сиденьем её автомобиля обнаружили декоративный гриб, в ножке которого находился ещё один свёрток с наркотическим веществом. Также в машине нашли контейнер с аналогичным содержимым. При обыске в доме закладчицы были обнаружены ещё 12 свёртков с наркотиками.Суд признал женщину виновной в двух эпизодах покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц и в пятнадцати покушениях на сбыт в составе группы по предварительному сговору. Решением судьи стало направить преступницу на 13 лет в исправительную колонию общего режима.Как отмечают в пресс-службе областного суда, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.