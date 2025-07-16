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Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию

19.24 Пятница, 25 июля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Первоуральский городской суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в попытках сбыта наркотиков через тайники. Женщина участвовала в деятельности преступной группы, действовавшей с использованием интернета, и осуществила семнадцать попыток незаконного распространения запрещённых веществ, в том числе в крупном размере.

Как было установлено в суде, подсудимая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, с целью быстрого обогащения. Она получала координаты тайников с наркотиками, извлекала из них свёртки, а затем размещала новые тайники в районах Первоуральска и Дегтярска. Однако преступный замысел оказался не реализован до конца — Голубкову задержали сотрудники полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято 15 свёртков, уже заложенных обвиняемой. Под сиденьем её автомобиля обнаружили декоративный гриб, в ножке которого находился ещё один свёрток с наркотическим веществом. Также в машине нашли контейнер с аналогичным содержимым. При обыске в доме закладчицы были обнаружены ещё 12 свёртков с наркотиками.

Суд признал женщину виновной в двух эпизодах покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц и в пятнадцати покушениях на сбыт в составе группы по предварительному сговору. Решением судьи стало направить преступницу на 13 лет в исправительную колонию общего режима.

Как отмечают в пресс-службе областного суда, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:04 СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина
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15:39 В Екатеринбурге рассмотрят дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей
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13:47 Почти в пять раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
13:35 «Счастливая семья» появилась у родильного дома в Верхней Пышме
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11:58 Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
11:24 Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
10:42 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка в светлых кроссовках
10:07 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист
09:45 Белоярская АЭС расширит запас резервного оборудования
20:52 Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство
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