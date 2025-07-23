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Не сдержавшегося себя клептомана задержали в Кольцово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово транспортные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хищении пяти флаконов туалетной воды в одном из бутиков воздушной гавани.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, по подозрению в краже был задержан 31-летний житель Волчанска. Полицейские установили, что 15 июля он приехал в аэропорт, чтобы улететь в Якутию, где он работает разнорабочим вахтовым методом.
Позже мужчина сам признался, что накануне злоупотребил спиртным, после чего прибыл в Кольцово будучи поддатым. Перед регистрацией он прошёлся по торговым точкам на первом этаже, в одной из которых «прихватил футболку». Далее он прошёл необходимые досмотровые мероприятия и продолжил прогулку по магазинам уже на втором этаже, где не смог сдержать себя при виде парфюмерии. Однако на этот раз остаться незамеченным не удалось – персонал бутика остановил мужчину и вызвал полицию.
Ранее мужчина пять раз был судим за преступления имущественного характера, в результате чего он провел порядка трех лет в местах лишения свободы и отработал свыше 600 часов исправительных работ. Теперь на мужчину возбудили ещё два уголовных дела за кражу и покушение на кражу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, по подозрению в краже был задержан 31-летний житель Волчанска. Полицейские установили, что 15 июля он приехал в аэропорт, чтобы улететь в Якутию, где он работает разнорабочим вахтовым методом.
Позже мужчина сам признался, что накануне злоупотребил спиртным, после чего прибыл в Кольцово будучи поддатым. Перед регистрацией он прошёлся по торговым точкам на первом этаже, в одной из которых «прихватил футболку». Далее он прошёл необходимые досмотровые мероприятия и продолжил прогулку по магазинам уже на втором этаже, где не смог сдержать себя при виде парфюмерии. Однако на этот раз остаться незамеченным не удалось – персонал бутика остановил мужчину и вызвал полицию.
«Стражи порядка в присутствии понятых изъяли приготовленное к хищению имущество магазина, после чего доставили задержанного гражданина для дальнейшего разбирательства в дежурную часть. Общая сумма ущерба магазинам составила 41570 рублей.
В своё оправдание подозреваемый пояснил, что в состоянии опьянения страдает от приступов клептомании и не может сдерживать неконтролируемые порывы что-нибудь украсть»,
В своё оправдание подозреваемый пояснил, что в состоянии опьянения страдает от приступов клептомании и не может сдерживать неконтролируемые порывы что-нибудь украсть»,
– рассказали в управлении.
Ранее мужчина пять раз был судим за преступления имущественного характера, в результате чего он провел порядка трех лет в местах лишения свободы и отработал свыше 600 часов исправительных работ. Теперь на мужчину возбудили ещё два уголовных дела за кражу и покушение на кражу.
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