Не сдержавшегося себя клептомана задержали в Кольцово





В своё оправдание подозреваемый пояснил, что в состоянии опьянения страдает от приступов клептомании и не может сдерживать неконтролируемые порывы что-нибудь украсть»,



– рассказали в управлении. «Стражи порядка в присутствии понятых изъяли приготовленное к хищению имущество магазина, после чего доставили задержанного гражданина для дальнейшего разбирательства в дежурную часть. Общая сумма ущерба магазинам составила 41570 рублей.В своё оправдание подозреваемый пояснил, что в состоянии опьянения страдает от приступов клептомании и не может сдерживать неконтролируемые порывы что-нибудь украсть»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово транспортные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хищении пяти флаконов туалетной воды в одном из бутиков воздушной гавани.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, по подозрению в краже был задержан 31-летний житель Волчанска. Полицейские установили, что 15 июля он приехал в аэропорт, чтобы улететь в Якутию, где он работает разнорабочим вахтовым методом.Позже мужчина сам признался, что накануне злоупотребил спиртным, после чего прибыл в Кольцово будучи поддатым. Перед регистрацией он прошёлся по торговым точкам на первом этаже, в одной из которых «прихватил футболку». Далее он прошёл необходимые досмотровые мероприятия и продолжил прогулку по магазинам уже на втором этаже, где не смог сдержать себя при виде парфюмерии. Однако на этот раз остаться незамеченным не удалось – персонал бутика остановил мужчину и вызвал полицию.Ранее мужчина пять раз был судим за преступления имущественного характера, в результате чего он провел порядка трех лет в местах лишения свободы и отработал свыше 600 часов исправительных работ. Теперь на мужчину возбудили ещё два уголовных дела за кражу и покушение на кражу.