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В Екатеринбурге рассмотрят дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, обвиняемым по делу проходит генеральный директор ООО «Деметра групп». Ему вменяют часть 2 статьи 199.2 УК РФ – «сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере».
По версии следствия, с июля 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная, что у его компании есть задолженность по уплате налогов на сумму более 42 миллионов рублей, скрыл более 16,3 миллиона рублей, которые были у организации, путём ведения финансово-хозяйственной деятельности через счета третьих лиц.
Прокуратура уже утвердила уголовное дело и направила его в Чкаловский районный суд Екатеринбурге, где его рассмотрят по существу.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, обвиняемым по делу проходит генеральный директор ООО «Деметра групп». Ему вменяют часть 2 статьи 199.2 УК РФ – «сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере».
По версии следствия, с июля 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый, зная, что у его компании есть задолженность по уплате налогов на сумму более 42 миллионов рублей, скрыл более 16,3 миллиона рублей, которые были у организации, путём ведения финансово-хозяйственной деятельности через счета третьих лиц.
Прокуратура уже утвердила уголовное дело и направила его в Чкаловский районный суд Екатеринбурге, где его рассмотрят по существу.
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