Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении доцента одного из городских вузов, обвиняемой в систематическом получении взяток от студентов. Следственный отдел по Кировскому району СУ СК России по Свердловской области квалифицировал её действия как совершённые с вымогательством и в значительном размере — по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ.По данным следствия, в ноябре 2024 года женщина организовала схему, при которой студенты двух учебных групп были вынуждены заплатить деньги за успешную сдачу курсовых работ и последующий допуск к аттестации. Сама фигурантка дела не только вымогала взятки, но и лично изготавливала курсовые для учащихся, ограничив их участие в «учебном процессе» подписью на готовых документах. Результаты такой деятельности впечатляют: 17 студентов получили оценку «отлично», ещё 26 — «хорошо». Все — без реальной защиты и без малейшего намёка на академическую честность, как указывают в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.Противоправная деятельность доцента была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. По ходатайству следствия женщину заключили под стражу. На её имущество — общей стоимостью свыше 5 миллионов рублей — наложен арест. В настоящее время уголовное дело завершено и с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Преподавательнице грозит серьёзное наказание — вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет и крупный штраф.