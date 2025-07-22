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Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство

20.52 Четверг, 24 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении доцента одного из городских вузов, обвиняемой в систематическом получении взяток от студентов. Следственный отдел по Кировскому району СУ СК России по Свердловской области квалифицировал её действия как совершённые с вымогательством и в значительном размере — по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2024 года женщина организовала схему, при которой студенты двух учебных групп были вынуждены заплатить деньги за успешную сдачу курсовых работ и последующий допуск к аттестации. Сама фигурантка дела не только вымогала взятки, но и лично изготавливала курсовые для учащихся, ограничив их участие в «учебном процессе» подписью на готовых документах. Результаты такой деятельности впечатляют: 17 студентов получили оценку «отлично», ещё 26 — «хорошо». Все — без реальной защиты и без малейшего намёка на академическую честность, как указывают в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Противоправная деятельность доцента была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. По ходатайству следствия женщину заключили под стражу. На её имущество — общей стоимостью свыше 5 миллионов рублей — наложен арест. В настоящее время уголовное дело завершено и с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преподавательнице грозит серьёзное наказание — вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет и крупный штраф.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:42 Известный уральский музыкант даст камерный концерт на яхте в Екатеринбурге
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18:28 За минувшие сутки в Свердловской области от пожаров пострадало здоровье двух человек
17:52 К условному сроку приговорили экс-полицейского из Первоуральска за избиение административно-задержанного
17:31 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Мамина-Сибиряка
17:05 В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка
16:31 В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети
16:00 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 25 июля
15:17 Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
14:40 В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке
14:18 В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка
14:00 Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
12:57 На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:54 Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
12:03 В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
11:18 В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
10:28 Свердловская область оказалась на первом месте по спросу на продавцов в УрФО
08:36 На полтора месяца закроют улицу в екатеринбургском посёлке Садовый
08:24 Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
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