К условному сроку приговорили экс-полицейского из Первоуральска за избиение административно-задержанного

говорил помощник прокурора Первоуральска Владимир Семков.

«Звонов, имеющий специальное звание "прапорщик полиции", нанёс потерпевшему Одинцеву К.А., у которого были заведены назад руки, на которые были надеты специальные средства – наручники, не менее трёх ударов кулаками в голову и не менее четырёх ударов кулаками в область шеи и тела, а когда после нанесённых ему ударов кулаками по голове, шее и телу Одинцев повалился на скамейку, подошёл к нему, схватил своими руками Одинцева за одежду и силой сбросил со скамейки на пол».