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К условному сроку приговорили экс-полицейского из Первоуральска за избиение административно-задержанного
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске завершилось рассмотрение дела в отношении полицейского, избившего человека.
33-летний Виталий Звонов, будучи командиром отделения взвода № 1 отдельного батальона ППС ОМВД России «Первоуральский», избил местного гражданина, которого доставили в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении.
Против Звонова возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ).
Уволенный из органов сотрудник признал вину в полном объёме, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Судья Первоуральского городского суда Наталия Шаламова признала экс-сотрудника МВД виновным и приговорила его к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также Звонову запретили на два года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.
Потерпевший по делу, судя по тексту постановления на сайте суда, тогда в итоге отправился под арест, несмотря на избиение полицейским — судья Георгий Гайдуков признал его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции (19.3 КоАП) и арестовал на двое суток. До этого Кирилл Одинцев неоднократно был наказан по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям представителя власти, а также был судим по уголовной статье, следует из данных картотеки дел.
«Сотрудник подошёл ко мне и предложил выйти с ним один на один, я согласился. Он меня в наручниках начал избивать. Он был в перчатках, с казанками пластиковыми, тактические перчатки», — говорил потерпевший по делу.
Фото: прокуратура Свердловской области
33-летний Виталий Звонов, будучи командиром отделения взвода № 1 отдельного батальона ППС ОМВД России «Первоуральский», избил местного гражданина, которого доставили в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении.
«Звонов, имеющий специальное звание "прапорщик полиции", нанёс потерпевшему Одинцеву К.А., у которого были заведены назад руки, на которые были надеты специальные средства – наручники, не менее трёх ударов кулаками в голову и не менее четырёх ударов кулаками в область шеи и тела, а когда после нанесённых ему ударов кулаками по голове, шее и телу Одинцев повалился на скамейку, подошёл к нему, схватил своими руками Одинцева за одежду и силой сбросил со скамейки на пол».
— говорил помощник прокурора Первоуральска Владимир Семков.
Против Звонова возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а» и «б» части 3 статьи 286 УК РФ).
Уволенный из органов сотрудник признал вину в полном объёме, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Судья Первоуральского городского суда Наталия Шаламова признала экс-сотрудника МВД виновным и приговорила его к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также Звонову запретили на два года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.
Потерпевший по делу, судя по тексту постановления на сайте суда, тогда в итоге отправился под арест, несмотря на избиение полицейским — судья Георгий Гайдуков признал его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции (19.3 КоАП) и арестовал на двое суток. До этого Кирилл Одинцев неоднократно был наказан по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям представителя власти, а также был судим по уголовной статье, следует из данных картотеки дел.
«Сотрудник подошёл ко мне и предложил выйти с ним один на один, я согласился. Он меня в наручниках начал избивать. Он был в перчатках, с казанками пластиковыми, тактические перчатки», — говорил потерпевший по делу.
Фото: прокуратура Свердловской области
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