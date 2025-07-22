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В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мужчина вместе с взрослым сыном избили подростка, решив, что юноша сломал дверь в их подъезд.
По данным Ura.ru, в подъезде кто-то сломал дверь и испортил дверь, когда там отдыхала компания из молодых людей. Среди них был 14-летний парень, на которого набросился мужчина, когда школьник выходил из подъезда. Момент избиения попал на кадры видеокамеры.
Издание пишет, что школьник получил травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга.
По факту случившегося следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Ситуацию взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Ему будет предоставлен доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельства, сообщает Следком.
По данным Ura.ru, в подъезде кто-то сломал дверь и испортил дверь, когда там отдыхала компания из молодых людей. Среди них был 14-летний парень, на которого набросился мужчина, когда школьник выходил из подъезда. Момент избиения попал на кадры видеокамеры.
Издание пишет, что школьник получил травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга.
По факту случившегося следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Ситуацию взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Ему будет предоставлен доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельства, сообщает Следком.
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