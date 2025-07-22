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В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка

14.18 Четверг, 24 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге мужчина вместе с взрослым сыном избили подростка, решив, что юноша сломал дверь в их подъезд.

По данным Ura.ru, в подъезде кто-то сломал дверь и испортил дверь, когда там отдыхала компания из молодых людей. Среди них был 14-летний парень, на которого набросился мужчина, когда школьник выходил из подъезда. Момент избиения попал на кадры видеокамеры.

Издание пишет, что школьник получил травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга.

По факту случившегося следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Ситуацию взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Ему будет предоставлен доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельства, сообщает Следком.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:00 Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
12:57 На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:54 Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
12:03 В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
11:18 В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
10:28 Свердловская область оказалась на первом месте по спросу на продавцов в УрФО
08:36 На полтора месяца закроют улицу в екатеринбургском посёлке Садовый
08:24 Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
20:54 Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
20:02 Свердловская полиция заявила о росте раскрываемости преступлений
19:23 В Красноуральске водитель обвиняется в растрате топлива более чем на полмиллиона рублей
19:08 В Белинке появилась возможность полюбоваться на портреты облаков
18:23 Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника
17:43 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 24 июля
17:12 В Екатеринбурге мужчина познакомился с таксисткой и зарезал её в машине
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются пикеты в защиту здания общежития ДОСААФ
14:26 В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
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