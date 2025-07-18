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Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
Фото: прокуратура Свердловской области
В Первоуральске вынесен приговор местной жительнице, сожитель которой погубил её дочь, 2021 года рождения. Суд установил, что женщина не только не мешала мужчине, но и сама истязала ребёнка.
Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы свердловской прокуратуры, государственным обвинителем были представлены доказательства того, что в конце 2023 года малышку истязал не только мужчина, но и мать ребёнка, испытывавшая к дочери неприязнь.
Подчеркивается, что у женщины была возможность обратиться в правоохранительные или медицинские органы для помощи дочери, однако она этого не сделала. В итоге 5 декабря 2023 года малышка скончалась.
Первоуральской городской суд признал ей виновной в истязании ребёнка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и оставлении его в опасности (ст. 125 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей.
Её сожителю, напомним, назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев.
Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы свердловской прокуратуры, государственным обвинителем были представлены доказательства того, что в конце 2023 года малышку истязал не только мужчина, но и мать ребёнка, испытывавшая к дочери неприязнь.
«Осуждённая в период с ноября по декабрь 2023 года в одной из квартир дома по улице Вайнера за ненадлежащее, по её мнению, поведение систематически применяла к ребенку физическое насилие, в том числе в виде ударов руками и ремнём.
Помимо этого, женщина не предприняла никаких действий для пресечения противоправных действий со стороны сожителя по отношению к ребёнку»,
Помимо этого, женщина не предприняла никаких действий для пресечения противоправных действий со стороны сожителя по отношению к ребёнку»,
– рассказали в прокуратуре.
Подчеркивается, что у женщины была возможность обратиться в правоохранительные или медицинские органы для помощи дочери, однако она этого не сделала. В итоге 5 декабря 2023 года малышка скончалась.
Первоуральской городской суд признал ей виновной в истязании ребёнка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и оставлении его в опасности (ст. 125 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей.
Её сожителю, напомним, назначили 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев.
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