Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери

– рассказали в прокуратуре.

«Осуждённая в период с ноября по декабрь 2023 года в одной из квартир дома по улице Вайнера за ненадлежащее, по её мнению, поведение систематически применяла к ребенку физическое насилие, в том числе в виде ударов руками и ремнём.Помимо этого, женщина не предприняла никаких действий для пресечения противоправных действий со стороны сожителя по отношению к ребёнку»,