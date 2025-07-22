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Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
Фото: прокуратура Свердловской области
Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, это произошло 22 февраля 2025 года, когда бригада скорой помощи – фельдшер, водитель и медицинская сестра – прибыли по вызову для оказания помощи беременной женщине.
Когда медики вошли в квартиру, супруг пациентки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и грубить медикам из-за того, что они не надели бахилы. Дошло до того, что в какой-то момент мужчина схватил фельдшера за шею, повалил на пол и стал душить, угрожая в этот момент убийством. Женщине удалось выбежать на лестничную площадку, однако мужчина погнался за ней, вновь схватил за шею и повалил на бетонный пол, в результате чего фельдшер сильно ударилась спиной и затылком. Пострадавшей удалось отбиться и убежать на улицу, но там мужчина снова догнал её и продолжил душить с угрозами. Спас женщину водитель скорой помощи, который вмешался и остановил нападавшего.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным по пункту «б» части 2 статьи 119 Уголовного кодекса РФ («угроза убийством, в связи с осуществлением служебной деятельности») и назначил наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, это произошло 22 февраля 2025 года, когда бригада скорой помощи – фельдшер, водитель и медицинская сестра – прибыли по вызову для оказания помощи беременной женщине.
Когда медики вошли в квартиру, супруг пациентки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и грубить медикам из-за того, что они не надели бахилы. Дошло до того, что в какой-то момент мужчина схватил фельдшера за шею, повалил на пол и стал душить, угрожая в этот момент убийством. Женщине удалось выбежать на лестничную площадку, однако мужчина погнался за ней, вновь схватил за шею и повалил на бетонный пол, в результате чего фельдшер сильно ударилась спиной и затылком. Пострадавшей удалось отбиться и убежать на улицу, но там мужчина снова догнал её и продолжил душить с угрозами. Спас женщину водитель скорой помощи, который вмешался и остановил нападавшего.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным по пункту «б» части 2 статьи 119 Уголовного кодекса РФ («угроза убийством, в связи с осуществлением служебной деятельности») и назначил наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
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