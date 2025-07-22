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В Екатеринбурге мужчина познакомился с женщиной и зарезал её в машине
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Екатеринбурге по подозрению в убийстве 38-летней женщины, чьё тело нашли салоне её собственной машине на Пермском тракте, задержали 26-летнего местного жителя. В полиции его назвали «уральским Чикатило».
Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве. На допросе он признался, что «просто ему в голову пришла мысль убить человека». Суд отправил подозреваемого под стражу.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, брошенный на трассе автомобиль в Ревдинском районе обратили внимание утром 19 июля, в салоне которого был найден труп женщины с множественными колото-резанными ранами. Известно, что она работала таксисткой.
Выйти на подозреваемого помогли отпечатки потожировых выделений, которые криминалисты нашли на крышке бензобака. Специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу и нашли совпадение в федеральной базе данных – это помогло им выйти на екатеринбуржца, который ранее уже был судим за имущественные преступления. В его «послужном списке» кража, грабеж, разбойное нападение и угон.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валериях Горелых, в розыске подозреваемого участвовало более 20 сыщиков уголовного розыска ГУ МВД области и ОВД Ревды, а также группы полицейских экспертов-криминалистов. Нашли мужчину в одной из квартир на улице Бебеля, где он проживал. По месту жительства задержанного сыщики обнаружили и изъяли главный «вещдок» — орудие преступления.
По версии следствия, убийство произошло вечером 18 июля. Перед этим мужчина списался с потерпевшей в социальных сетях и предложил встретиться. Женщина согласилась и приехала к нему на своей машине. Тот, сев на заднее сидение, в какой-то момент напал на неё с ножом. От ранений она погибла на месте. После этого мужчина пересел за руль и какое-то время ездил по городу. Даже заправил машину на одной из АЗС. Позже он выехал за город, где попал в ДТП, и бросил машину. Тело всё это время оставалось в салоне автомобиля.
Он также рассказал, что оперуполномоченные при осмотре места происшествия обнаружили в салоне явные следы борьбы. Также на девушке имелись травмы в области шеи, головы, рук и груди.
Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве. На допросе он признался, что «просто ему в голову пришла мысль убить человека». Суд отправил подозреваемого под стражу.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, брошенный на трассе автомобиль в Ревдинском районе обратили внимание утром 19 июля, в салоне которого был найден труп женщины с множественными колото-резанными ранами. Известно, что она работала таксисткой.
Выйти на подозреваемого помогли отпечатки потожировых выделений, которые криминалисты нашли на крышке бензобака. Специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу и нашли совпадение в федеральной базе данных – это помогло им выйти на екатеринбуржца, который ранее уже был судим за имущественные преступления. В его «послужном списке» кража, грабеж, разбойное нападение и угон.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валериях Горелых, в розыске подозреваемого участвовало более 20 сыщиков уголовного розыска ГУ МВД области и ОВД Ревды, а также группы полицейских экспертов-криминалистов. Нашли мужчину в одной из квартир на улице Бебеля, где он проживал. По месту жительства задержанного сыщики обнаружили и изъяли главный «вещдок» — орудие преступления.
По версии следствия, убийство произошло вечером 18 июля. Перед этим мужчина списался с потерпевшей в социальных сетях и предложил встретиться. Женщина согласилась и приехала к нему на своей машине. Тот, сев на заднее сидение, в какой-то момент напал на неё с ножом. От ранений она погибла на месте. После этого мужчина пересел за руль и какое-то время ездил по городу. Даже заправил машину на одной из АЗС. Позже он выехал за город, где попал в ДТП, и бросил машину. Тело всё это время оставалось в салоне автомобиля.
«Уральский "Чикатило" причинил потерпевшей более 70 ножевых ранений, затем с её телом долго катался, пока не попал в ДТП. Очевидцы помогли вытащить машину из кювета на проезжую часть, не зная, что в салоне находится убийца и его жертва. Автомобиль обнаружили с включённой аварийной сигнализацией и незапертыми дверьми»,
– рассказал Горелых.
Он также рассказал, что оперуполномоченные при осмотре места происшествия обнаружили в салоне явные следы борьбы. Также на девушке имелись травмы в области шеи, головы, рук и груди.
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