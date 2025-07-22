В Екатеринбурге мужчина познакомился с женщиной и зарезал её в машине

– рассказал Горелых.

«Уральский "Чикатило" причинил потерпевшей более 70 ножевых ранений, затем с её телом долго катался, пока не попал в ДТП. Очевидцы помогли вытащить машину из кювета на проезжую часть, не зная, что в салоне находится убийца и его жертва. Автомобиль обнаружили с включённой аварийной сигнализацией и незапертыми дверьми»,