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Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме оштрафовали местную жительницу за то, что она в начале года прописала в своей квартире четырёх иностранных граждан.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, фактически жить в квартире, где их зарегистрировали, иностранцы не собирались. Это им было необходимо, чтобы получить право законно находиться на территории России. Женщина за это получила вознаграждение.
Так как регистрация была фиктивной, в отношении хозяйки квартиры было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Дело рассматривалось в Верхнепышминском городском суде в особом порядке.
Суд признал женщину виновной в совершении четырёх преступлений, предусмотренных статьёй 322.3 УК РФ, и с учётом части 2 статьи 69 УК РФ («Назначение наказания по совокупности преступлений») ей назначили наказание в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, фактически жить в квартире, где их зарегистрировали, иностранцы не собирались. Это им было необходимо, чтобы получить право законно находиться на территории России. Женщина за это получила вознаграждение.
Так как регистрация была фиктивной, в отношении хозяйки квартиры было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Дело рассматривалось в Верхнепышминском городском суде в особом порядке.
Суд признал женщину виновной в совершении четырёх преступлений, предусмотренных статьёй 322.3 УК РФ, и с учётом части 2 статьи 69 УК РФ («Назначение наказания по совокупности преступлений») ей назначили наказание в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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