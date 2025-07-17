В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку





– напомнили в УМВД Екатеринбурга. «Ранее полиция неоднократно предупреждала, что подобного рода "бегунки" являются лишь расходным материалом для своих "кураторов", и их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их. Правоохранители вновь предупреждают граждан о том, что подработка "курьером" в данном случае является соучастием в преступлении и влечет уголовную ответственность за мошенничество»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали 21-летнюю студентку одного из уральских вузов. Девушку подозревают в хищении у 81-летнего пенсионера 800 тысяч рублей по заказу телефонных мошенников.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ городского УМВД, задержанная призналась в причастности к преступлению и рассказала, что в начале года ей в одном из мессенджеров написали неизвестные, предложив подработку. Суть её работы заключалась в том, что ей нужно было ездить по разным адресам, забирать деньги и переводить их на определённые счета через банкоматы или пункты обмена криптовалюты.Так, девушка по указанию своих кураторов улетела в Москву, где перевела деньги через криптообменник, после чего вернулась в Екатеринбург – тут её и задержали.В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Однако это может быть не единственным эпизодом: оперативники считают, что она может быть причастна и к другим подобным преступлениях. Сейчас студентке грозит до шести лет лишения свободы.Всех, кто пострадал от действий девушки, просят звонить по телефонам: +7(343)294-14-94, +7(343)356-42-15 или 02 (102 по мобильному).