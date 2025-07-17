В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок





– сказали в полиции. Всех, кто мог пострадать от действий данного гражданина, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону +7(343)294-14-94, или 02 (102 по мобильному),

Фото: УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в серийных нападениях на пожилых женщин. Он уже дал признательные показания.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, задержанный – 42-летний житель посёлка Новый в Камышловском районе, ранее судимый за кражи, грабежи и разбой. Среди пострадавших от его действий женщины в возрасте 84, 81 и 87 лет.Первое нападение, о котором известно полиции, произошло днём 19 на улице Ольховской, когда 84-летня женщина возвращалась домой. Она, подумав, что следовавший за ней незнакомец её сосед, впустила его в подъезд. Там он схватил пенсионерку за горло и вырвал у неё сумку, после чего скрылся. В сумке были 50 тысяч и документы.Следующие два нападения он совершил 21 июля. Утром он напал на 87-летнюю женщину, напав на неё в подъезде дома на Крауля, где украл сумку с 4 тысячами рублей и сотовым телефоном. Затем в районе обеда в лифте дома на улице Технической он также схватил 81-летнюю женщину за горло, повалил её на пол и, прижав ногой, потребовал отдать всё ценное. Пенсионерка отдала ему 7 тысяч рублей, и он ретировался.По факту трёх нападений возбуждено уголовное дело. В ближайшее время должен решиться вопрос об избрании ему меры пресечения.Оперативники также не исключают того, что от рук мужчины могли пострадать и другие женщины.