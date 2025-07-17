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В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок

12.26 Вторник, 22 июля 2025
Фото: УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в серийных нападениях на пожилых женщин. Он уже дал признательные показания.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, задержанный – 42-летний житель посёлка Новый в Камышловском районе, ранее судимый за кражи, грабежи и разбой. Среди пострадавших от его действий женщины в возрасте 84, 81 и 87 лет.

Первое нападение, о котором известно полиции, произошло днём 19 на улице Ольховской, когда 84-летня женщина возвращалась домой. Она, подумав, что следовавший за ней незнакомец её сосед, впустила его в подъезд. Там он схватил пенсионерку за горло и вырвал у неё сумку, после чего скрылся. В сумке были 50 тысяч и документы.

Следующие два нападения он совершил 21 июля. Утром он напал на 87-летнюю женщину, напав на неё в подъезде дома на Крауля, где украл сумку с 4 тысячами рублей и сотовым телефоном. Затем в районе обеда в лифте дома на улице Технической он также схватил 81-летнюю женщину за горло, повалил её на пол и, прижав ногой, потребовал отдать всё ценное. Пенсионерка отдала ему 7 тысяч рублей, и он ретировался.

По факту трёх нападений возбуждено уголовное дело. В ближайшее время должен решиться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Оперативники также не исключают того, что от рук мужчины могли пострадать и другие женщины.

Всех, кто мог пострадать от действий данного гражданина, просим обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону +7(343)294-14-94, или 02 (102 по мобильному),

– сказали в полиции.


В уральской столице задержали подозреваемого в нападении на трёх пенсионерок

Фото: УМВД Екатеринбурга


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:41 Отмена особого режима и жаркая погода сказались на количестве свердловских пожаров
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17:53 Осуждённый за коррупцию судья арбитражного суда Свердловской области вновь не смог получить УДО
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16:37 Жителя Асбеста будут судить за покушение на убийство незнакомца
16:19 Как российские технологии изменят рынок недвижимости Екатеринбурга
16:06 Свердловским сельхозпредприятиям обещают компенсировать траты на обучение кадров
15:23 В Богдановиче суд расторг брак между россиянкой и азербайджанцем
14:44 С петербургского дроппера взыскали более двух миллионов рублей в пользу пенсионера из Артёмовского
14:11 С 8 августа Red Wings начнёт летать из Екатеринбурга в Геленджик
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