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Осуждённый за коррупцию судья арбитражного суда Свердловской области вновь не смог получить УДО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшему судье Арбитражного суда Свердловской области Олегу Гаврюшину, приговорённому к колонии строгого режима, отказали в УДО.
В декабре 2019 года судья Олег Гаврюшин был признан виновным по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Речь шла о сумме в 14 миллионов за «нужное» решение в пользу АО «Проектно-изыскательский институт "ГЕО"» в споре с налоговой.
При этом посредником в получении взятки выступил сын судьи, Андрей Гаврюшин, который также был осуждён Кировским районным судом, отмечают в пресс-службе судов Свердловской области.
Лишённый статуса судья тогда получил 8 лет колонии строгого режима со штрафом 14 млн рублей. В мае этого года он попытался выйти по УДО, но Тавдинский районный суд ему отказал. Экс-судья обжаловал решение, но суд более высокой инстанции оставил его без изменения.
В декабре 2019 года судья Олег Гаврюшин был признан виновным по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Речь шла о сумме в 14 миллионов за «нужное» решение в пользу АО «Проектно-изыскательский институт "ГЕО"» в споре с налоговой.
При этом посредником в получении взятки выступил сын судьи, Андрей Гаврюшин, который также был осуждён Кировским районным судом, отмечают в пресс-службе судов Свердловской области.
Лишённый статуса судья тогда получил 8 лет колонии строгого режима со штрафом 14 млн рублей. В мае этого года он попытался выйти по УДО, но Тавдинский районный суд ему отказал. Экс-судья обжаловал решение, но суд более высокой инстанции оставил его без изменения.
«Заслушав доводы жалобы, а также мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения. Гаврюшин продолжит отбывать наказание в колонии»,
— добавили в суде.
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