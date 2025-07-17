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Жителя Асбеста будут судить за покушение на убийство незнакомца
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Асбесте перед судом за свой поступок будет отвечать местный житель, который вечером 29 апреля 2025 года напал с ножом на незнакомца. Ему вменяют покушение на убийство.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Королёва, где обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на незнакомого мужчину. Следствие считает, что это преступление было совершено из хулиганских побуждений.
Умышленного убийства довести до конца нападавшему не удалось: потерпевший сумел дать отпор, а вовремя пришедшая родственница отобрала нож.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Королёва, где обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на незнакомого мужчину. Следствие считает, что это преступление было совершено из хулиганских побуждений.
«Потерпевшего фигурант случайно встретил в подъезде, после чего беспричинно напал на него с ножом»,
– рассказали в СК.
Умышленного убийства довести до конца нападавшему не удалось: потерпевший сумел дать отпор, а вовремя пришедшая родственница отобрала нож.
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